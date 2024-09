A l’occasion de l’Aïd Al Mawlid Nabawi, le Groupe Al Ittihad Presse (Al Ittihad Al Ichtiraki, Libération et Anwar Press) présente ses vœux à S.M le Roi Mohammed VI, à SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et à l’ensemble des membres de la Famille Royale.

Nos vœux s’adressent également au peuple marocain et à la Oumma islamique.