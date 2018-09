Victoire avec l’art et la manière du Onze national

Forcé par les aléas (blessures, méforme, forfait), Hervé Renard a effectué de nombreux changements dans son onze de départ, samedi soir, au moment d’affronter le Malawi pour le compte de la seconde journée du groupe B des qualifications à la CAN 2019. Au-delà de la mutation tactique, passage du 4-2-3-1 au 4-3-3, le coach français a lancé dans l’arène du Complexe Mohammed V, Bounou dans les cages, Aït Bennasser en défense centrale, Fajr en milieu relayeur et En-Neysiri en pointe. Excepté l’impeccable Bounou, ces modifications auront suscité des sensations mitigées. Quand bien même, la nuit s’est achevée sur une victoire (3-0), grâce au doublé d’En-Neysiri (42’, 75’) et à l’ouverture du score par Ziyech (3’).



La défense :



Benatia puis Da Costa forfaits, Renard a décidé de titulariser une charnière composée de milieux défensifs de métier, Aït Bennasser et Saiss. La prestation du premier, sobre et efficace, a confirmé tout le talent qu’on lui prête. Impressionnant dans sa lecture du jeu, ses interventions dans les airs et sa capacité à défendre en avançant, le droitier a étalé toute sa palette de passes avec une grande précision. A l’inverse, le second a fait preuve d’une inhabituelle fragilité. Scotché sur le banc en Premier League, Saïss a paru emprunté, manquant de rythme. Constat conforté par de multiples duels perdus contre de modestes adversaires. Encore plus inquiétant, il n’a pas brillé dans ses transmissions vers l’avant, son point fort pourtant.

Dans l’ensemble, la charnière qui aura aussi été souvent en danger à la retombée des seconds ballons, a été au diapason de l’animation défensive collective. Bons par intermittence donc, les Marocains ont défendu ensemble mais pas toujours bien. Et les quelques soubresauts qui les ont secoués, surtout en seconde mi-temps, auront été de nature ponctuelle. Ce n’était pas un problème d’attitude, ni d’organisation, mais plutôt de ressources à ce moment de la saison. Et puis le Malawi avait bien le droit de montrer enfin autre chose que son médiocre premier acte.



Le milieu :

L’instauration d’un triangle inversé au milieu du terrain avec El Ahmadi en pointe basse devant la défense, et le duo Belhanda-Fajr en milieux relayeurs, un peu plus haut, n’a pas été couronnée d’un grand succès. Si à 33 ans, El Ahmadi paraît toujours aussi fringant, en dépit de son exil en péninsule Arabique, Fajr et Belhanda ont été nettement un cran en dessous. Leur relation a manqué de fluidité, de spontanéité et de naturel. D’autant plus que ni l’un ni l’autre n’ont le réflexe de se chercher.

Aussi y a-t-il des ballons qui n’ont pas été donnés dans le bon tempo, ou dans le bon espace. Un manque d’application qui transpirait déjà lors de l’échauffement, au moment de l’exercice de conservation en terrain réduit, effectué à quelques mètres de Boussoufa, qui observait les titulaires d’un coin de l’œil, tout en traînant son spleen comme une âme en peine. En attendant peut-être sa réhabilitation.



L’attaque :

Le trio de devant a été le principal détonateur de toutes les actions chaudes. D’ailleurs, le match de Ziyech reflète assez bien ce qu’a été la soirée. Il a fait quelque chose et parfois de grandes choses, chaque fois qu’il a touché le ballon, provoquant les moments les plus attractifs du jeu des Nationaux, tout en semblant des fois au-dessus du jeu. Il a évidemment perdu quelques ballons faciles en raison de passes mal assurées, exactement à l’image de son pendant côté droit, Amrabet. A la différence que ce dernier a eu une activité surhumaine sur son aile et a fait preuve d’une belle complicité technique avec Dirar.

En-Nesyri a, pour sa part, mis tout le monde d’accord. Il a été quasiment dans tous les bons coups de son équipe, justifiant la confiance du sélectionneur à son égard. Une confiance qui s’étire depuis sa titularisation contre l’Espagne en Russie, à l’instar de son doublé, puisqu’il aura trouvé le chemin des filets par trois fois lors des deux dernières rencontres, tout en puissance et en vélocité. Sans oublier sa détente bluffante et ses appels en profondeur tranchants.

Au fait, l’équipe nationale a pris trois précieux points et se repositionne dans le groupe B (2ème). Et les états de forme dissemblables en ce début de saison y sont pour beaucoup dans tout ce qui a manqué aux Nationaux. Ils ont assumé leur statut, mais avec moins de jambes, moins de folie, même s’ils ont été très supérieurs au Malawi pendant tout le match, un doux euphémisme direz-vous. Pas faux.