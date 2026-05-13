Premier League: Tottenham, accroché par Leeds, continue de trembler

Tottenham qui avait l'occasion de faire un pas décisif vers le maintien en Premier League, a dû se contenter d'un résultat nul (1-1) contre Leeds, un autre mal-classé au terme d'un match moyen, lundi en clôture de la 36e journée.



A deux journées de la fin, les Londoniens (17e) comptent 38 points, à six longueurs de leur adversaire du soir (14e) qui lui s'est sauvé de la relégation dès la journée précédente, mais restent à portée de fusil de West Ham, premier relégable (36 pts).



Ce match de la peur entre deux équipes prestigieuses, qui tentent de sortir de la zone dangereuse, n'a pas été un sommet de football, la faute à la frilosité des visiteurs mais aussi au déchet technique important des hommes de Roberto de Zerbi dans le dernier geste.



Si Rodon a failli ouvrir la marque pour les Peacoks sur une tête sauvée sur sa ligne par le gardien Antonin Kinsky (21e), ce sont surtout les Londoniens qui ont animé la première période avec une succession d'actions chaudes sur le but adverse.

Mathis Tel a été contré in extremis alors qu'il s'ouvrait le chemin du but (26e), puis une frappe rasante de Gallagher a été sauvée sur la ligne (32e).



Plus audacieux, les Londoniens ont été logiquement récompensés de leurs efforts au retour des vestiaires lorsque Mathis Tel a nettoyé la lucarne d'une superbe frappe enveloppée (50e).

Mais comme souvent cette saison, les Spurs se sont fait rejoindre sur une action anodine: Mathis Tel a tenté un retourné très osé dans sa propre surface et touché Ethan Ampadu, provoquant un penalty validé avec recours à la VAR puis transformé par Dominic Calvet-Lewin (74e, 1-1).



Dans une fin de match débridée, Tottenham malgré un Kolo Muani remuant n'a pas été en mesure d'assurer le succès qui lui aurait permis de se donner de l'air. A l'inverse, il s'est fait une grosse frayeur dans le temps additionnel lorsque la frappe de Sean Longstaff a été déviée sur la barre par Kinsky (90e+8).

Avec Roberto De Zerbi, ex-entraîneur de l'OM arrivé fin mars, Tottenham n'a perdu qu'un seul match, contre Sunderland, et compte deux victoires, contre Wolverhamtpon et Aston Villa, et autant de matches nuls face à Brighton et donc à Leeds.