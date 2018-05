Vers une meilleure maîtrise de la gestion des fonds destinés aux associations

Une convention de partenariat pour appuyer le financement du "programme informatique de gestion du soutien aux associations et organisateurs des manifestations et festivals culturels" a été signée, mercredi à Rabat, entre les ministères de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, et de la Culture et de la Communication.

Signée en marge de la réunion de coordination du Réseau des secrétaires généraux des ministères, par le ministère délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader et le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj, ce projet ambitionne la maîtrise de la gestion des fonds publics destinés aux associations et organisateurs de ces manifestations, au Maroc comme à l'étranger dans un cadre de transparence, de rationalisation et d'efficacité.

Doté d'un budget global de 1.200.000 DH, cette plateforme informatique a bénéficié d'une contribution de 600.000 DH du Fonds de modernisation de l'administration publique au titre de l'année 2016. Elle devra faciliter l'accessibilité aux différentes données relatives aux associations et instances professionnelles œuvrant dans le domaine de la culture, et assurer l'égalité des chances entre les différents projets pour bénéficier du soutien du fonds public.

Ce programme contribuera également à l'amélioration du service de demande de candidatures au profit des associations désirant bénéficier d'un soutien, ce qui permettra aux candidats de suivre les étapes administratives relatives à leurs dossiers et de faciliter la communication avec les propriétaires des projets en lice.

Dans une déclaration à la presse au terme de cette rencontre, M. Benabdelkader a salué le projet innovant du ministère de la Culture et de la Communication, qui traduit l'adhésion de ce département au programme de réforme de l'administration et de la fonction publique, dans son volet relatif à l'amélioration de la qualité des procédures administratives et de l'administration électronique.

La réunion de coordination du Réseau des secrétaires généraux des ministères, a été marquée par la présentation d'un exposé sur le guide de référence pour la gestion des archives nationales dans les administrations publiques, qui vise la mise en place de règles et bases solides, à même de garantir une gestion efficace et rationnelle de ces documents au niveau national.