Vers le renforcement de la coopération entre le Parlement marocain et l'UIP

Le vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelkader Salama, a eu des entretiens, mardi à Mexico, avec la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Gabriela Cuevas, axés sur les moyens de renforcer la coopération entre le Parlement marocain et cette institution législative internationale.

Les entretiens ont eu lieu en marge de la participation d'une délégation parlementaire marocaine, comprenant Abdelkader Salama et Mohamed Ouzzine, vice-président de la Chambre des représentants, à la commémoration du 25ème anniversaire de la création du Forum des présidents des Parlements d'Amérique centrale et des Caraïbes (FOPREL), qui se déroule dans la capitale mexicaine.

Au cours de cette rencontre, Gabriella Cuevas a salué les initiatives du Parlement marocain pour relever les défis régionaux et internationaux, notamment en matière de lutte contre la violence et le terrorisme, la migration, le changement climatique et la sécurité alimentaire et énergétique, autant de questions sur lesquelles le Maroc se positionne comme un modèle dans son environnement régional. A cet égard, la présidente de l'Union interparlementaire s'est félicitée de la présence active des parlementaires marocains au sein de l’instance législative internationale, en particulier parmi les groupes africains et arabes.

Elle a également souligné l'importance de sa récente visite dans le Royaume pour participer à la Conférence parlementaire sur la migration, soulignant que cet événement fait partie des nombreuses activités et initiatives entreprises par le Parlement marocain en partenariat et en coordination avec l'Union interparlementaire.

Pour sa part, Abdelkader Salama a salué la qualité des relations de coopération entre le Parlement marocain et l'UIP dont témoigne la dynamique remarquable enclenchée ces dernières années.

Il a réaffirmé l'engagement et le soutien de la Chambre des conseillers aux efforts de l'UIP pour faire face aux nombreux défis et problèmes internationaux, notamment ceux intéressant les pays du Sud, mettant en avant les diverses initiatives entreprises par le Parlement marocain en partenariat avec l’UIP, la dernière étant la Conférence parlementaire sur la migration organisée en marge de la tenue à Marrakech de la Conférence intergouvernementale couronnée par l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Abdelkader Salama a saisi cette occasion pour renouveler l'invitation de la Chambre des conseillers à la présidente de l'Union interparlementaire à participer aux travaux de la conférence internationale sur la sécurité alimentaire, que la Chambre compte organiser en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en octobre prochain.