Vers le renforcement de la coopération entre la HACA et l’Office de la régulation des médias aux Emirats Arabes Unis

La présidente de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach, s'est entretenue, mercredi à Abou Dhabi, avec le directeur exécutif de l’Office de la régulation des médias aux Emirats Arabes Unis, Rashid Khalfan Al Nuaimi.



Cette rencontre, la première du genre au niveau bilatéral entre les deux instances, a été l’occasion d’examiner les perspectives de coopération entre la Haute Autorité marocaine et l’Office émirati, en matière notamment de réalisation d’études sur la question du développement des écosystèmes médiatiques dans les deux pays, et ce dans le cadre des missions et attributions spécifiques de chacune des deux instances.



La réunion qui s’est tenue dans le cadre de la participation d’une délégation de la HACA aux travaux du Congrès mondial des Mmédias organisé du 15 au 17 novembre à Abou Dhabi sous le thème «Façonner l'avenir des médias», a été marquée par la présence du chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc à Abou Dhabi, Abdelilah Oudades.



Présidée par Latifa Akharbach, la délégation de la HACA comprenait Ali Bakkali-Hassani et Abdelkader Chaui Ludie, membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, ainsi que Khalid Ouaryi, conseiller à la présidence.



Créé en juin 2022 en remplacement du Conseil national des médias, l’Office de régulation des médias est en charge notamment de l’octroi de licences pour l’établissement des services médiatiques, y compris ceux déployés dans les zones franches, ainsi que du monitoring des contenus médiatiques pour vérifier leur conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur aux Emirats Arabes Unis.



La première édition du Congrès mondial des médias a été marquée par la participation de très nombreux professionnels des médias, d’experts en communication numérique, de chercheurs académiques de renommée internationale, d’institutions gouvernementales, d’instances de régulation et de sociétés spécialisées dans la production et les technologies des médias.



Les panels et ateliers thématiques organisés ont traité de questions d’actualité dans le système médiatique global telles que les opportunités d’investissement que présentent les médias digitaux, notamment dans le métavers, les apports et les risques de l’usage de l’intelligence artificielle dans la communication, la nature de l’impact de l’offre de contenus des plateformes numériques globales sur les habitudes de consommation médiatique des différents publics, les problématiques de la diversité et de l’inclusion à l’ère du numérique, etc.



En parallèle avec les sessions et les ateliers du congrès, une exposition a été organisée avec la participation de plus de 200 institutions et entreprises nationales et internationale, représentant 42 pays.