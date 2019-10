Vers la mise en place d’un Forum des institutions nationales des droits de l’Homme en Afrique

A l’initiative du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), le Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’Homme (RINADH) a tenu, dimanche à Banjul, une réunion de concertation, présidée par Gilbert Sebihogo, directeur exécutif du RINADH sur la mise en place du Forum des institutions nationales des droits de l’Homme (INDH), en marge des sessions de la Commission des droits de l’Homme et des peuples (CADHP).

La présidente du CNDH, Amina Bouayach qui a pris part à cette réunion, a précisé le cadre de cette réunion de concertation qui s’inscrit en droite ligne du processus de mise en place du Forum, indique lundi un communiqué du CNDH, rappelant que ce Forum a pour objectif de renforcer l’interaction des INDH africaines avec le système africain des droits de l’Homme et d’appuyer les actions de la CADHP dirigées vers l’Afrique.

L’idée du Forum, a-t-elle relevé, reflète la volonté du RINADH d’agir auprès des mécanismes de protection des droits de l’Homme, et permettrait ainsi de renforcer les actions du réseau par la présentation de résolutions auprès de la CADHP.

La réunion de Banjul s’est tenue en présence de Maiga Soyata, présidente de la CADHP qui s’est félicitée de cette initiative à même de permettre aux INDH de jouer un rôle très important au niveau de leur pays, dans la mesure, a-t-elle dit, où la CADHP pourrait s’appuyer sur les INDH en vue de transmettre des messages au niveau national.

"Le Forum des INDH est le segment qui manque au niveau de la CADHP. Il permettra d’appuyer la mise en œuvre des décisions de la Commission africaine", a ajouté Maiga Soyata qui considère cette initiative comme un enrichissement du travail de la Commission des droits de l’Homme et des peuples.

Pour sa part, Rémy Ngoy Lumbu, membre de la CADHP et rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’Homme, cité par le communiqué, a souligné que grâce à ce Forum, les problèmes du citoyen africain pourront être reflétés sur l’agenda de la Commission des droits de l’Homme et des peuples. "Il est important que le travail de la CADHP soit alimenté aussi par les actions des INDH et non pas uniquement par celles des ONG", a-t-il dit.

De son côté, Hannah Foster, directrice exécutive du Centre africain pour la démocratie et l’étude des droits de l’Homme, a rappelé le processus historique de création du forum des ONG, les défis auxquels il a dû faire face ainsi que les réformes apportées aux textes de la CADHP afin de permettre la participation des organisations de la société civile, saluant cette initiative jugée comme un apport important aux actions des ONG et qui est de nature à permettre une synergie d’actions entre ONG et INDH.

En effet, le Forum des INDH ambitionne aussi de se positionner en plateforme d’échanges et d’établir un réseau entre les représentants des INDH, de la CADHP, des ONG et des Etats parties en vue d’œuvrer de concert en faveur de la protection et la promotion des droits de l’Homme sur le continent.

Cette réunion a constitué une occasion pour les participants de débattre autour du cadre légal, du financement ainsi que de la périodicité de cette réunion, précise le communiqué du CNDH, soulignant que la réflexion et les concertations autour de la mise en place du Forum des INDH se poursuivront lors de la prochaine Assemblée générale du RINADH, prévue le 4 novembre prochain en Egypte.