Verratti au Qatar. Départ d'un historique du PSG

Une page s'est définitivement tournée au PSG avec la signature à Al-Arabi (Qatar) de Marco Verratti, milieu de terrain emblématique de Paris durant onze ans et technicien hors norme, finalement poussé vers la sortie par une direction lassée par ses blessures à répétition. Le départ du "Petit Hibou" illustre encore la nouvelle politique des dirigeants parisiens, désireux de faire table rase du passé après avoir vécu en 2022-2023 une des saisons les plus décevantes du club depuis son rachat en 2011 par QSI (Qatar Sports Investments), avec une succession de crises et un bilan sportif très moyen à peine sauvé par l'obtention d'un 11e titre de champion de France.



Dans un communiqué, son nouveau club précise qu'il s'est engagé pour trois ans.

Après Lionel Messi, parti à l'Inter Miami, et Neymar, transféré à Al-Hilal (Arabie saoudite), le PSG a bel et bien opté pour un changement d'époque en laissant également partir Verratti (30 ans), l'un des piliers du projet parisien, chouchou du président Nasser Al-Khelaïfi et des habitués du Parc des Princes.



Son profil de créateur semblait pourtant correspondre aux souhaits du nouvel entraîneur Luis Enrique. Mais le successeur de Christophe Galtier a très vite signifié au champion d'Europe 2021 qu'il ne faisait pas partie des joueurs sur lesquels il voulait compter. Trop souvent trahi par son corps et critiqué pour son hygiène de vie douteuse, Verratti n'était clairement pas en adéquation avec les préceptes du coach espagnol, qui réclame de ses troupes un investissement sans faille.



Suivant cette logique, l'Italien n'a même pas été convoqué lors des quatre premières journées du championnat sans que son absence ne se ressente réellement sur le terrain. Sans offre concrète de la part de grands clubs européens, rebutés par son énorme salaire parisien, il n'a pas eu d'autres choix que d'accepter un exil doré au Qatar pour un transfert qui devrait rapporter près de 50 millions d'euros au PSG, selon plusieurs médias.



L'exercice précédent avait déjà laissé présager cette triste fin. Lassé par les soubresauts incessants du club et les échecs répétés en Ligue des champions, cet historique du PSG et amoureux de Paris avait semblé usé ces derniers mois. Bien que prolongé en décembre jusqu'en 2026, il a effectué une deuxième partie de saison très loin de son niveau.



Mais en dépit de cette influence en forte baisse, l'empreinte laissée à Paris par le milieu de poche (1,65 m) restera immense. Car quand il est bien luné et épargné par les blessures, Verratti est un bijou, un joueur dont Pep Guardiola s'était dit "amoureux" après un récital de l'Italien contre Manchester City en Ligue des champions en septembre 2021.

"C'est un joueur exceptionnel, extraordinaire", avait ajouté l'entraîneur espagnol. "Sous pression, il a le calme nécessaire pour faire une touche de balle supplémentaire, créer une extra-passe."



Le FC Barcelone a longtemps caressé l'espoir de récupérer le joyau italien et a même pensé toucher au but en 2017 mais il s'est alors heurté à l'intransigeance des dirigeants parisiens, Nasser Al-Khelaïfi en tête, pour qui se séparer de Verratti relevait alors du sacrilège. Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas hésité à étendre à plusieurs reprises son bail pour le garder bien au chaud à Paris (2013, 2016, 2019, 2022).



Malgré 30 trophées glanés et neuf titres de champion remportés avec le PSG, un Euro conquis avec la Nazionale et des aptitudes techniques au-dessus de la moyenne reconnues par tous, Verratti a toutefois vu son long passage parisien entaché par une cascade de blessures qui l'ont trop souvent privé de grands rendez-vous, comme la finale de la Ligue des champions en 2020 contre le Bayern Munich à Lisbonne où il n'entrera qu'en cours de jeu.

Ses onze saisons dans la capitale et en L1 ont également été marquées par son indiscipline et de nombreux avertissements récoltés (141 cartons jaunes et 6 rouges).



"J'ai appris à jouer avec un carton jaune", avait déclaré le natif de Pescara en 2021 sur Canal+. "L'arbitre est mon ami, mais parfois il se passe des choses et on se fait la gueule."

"Avec les arbitres, on ne se comprend pas", avait-il aussi lâché en 2022 sur C+ à l'issue d'une partie en Ligue des champions.