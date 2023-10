Vernissage de l'exposition "3layach 39elti ? - L'enfance marocaine" Les 1er et 15 novembre à Rabat et Casablanca

Le vernissage de l’exposition "3layach 39elti ? - L'enfance marocaine", aura lieu le 1er novembre à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, et le 15 novembre à l’American Arts Center à Casablanca.



L'exposition est organisée par la Fondation HIBA et la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, dans le cadre de la 3ème édition de la résidence artistique "Bayt Al Fenn", indique un communiqué des organisateurs, ajoutant que "Bayt Al Fenn 2023" a permis à 11 artistes de différentes disciplines de plonger au cœur de l'enfance et d'explorer leurs visions uniques. "



À travers cette expérience immersive, ces créatifs talentueux ont puisé dans leurs souvenirs, leurs rêves et leurs émotions pour donner vie à des œuvres qui célèbrent l'innocence, la curiosité et l'imaginaire de l'enfance", ajoute la même source, notant que "chacun d'entre eux a offert un regard personnel sur cette période précieuse de la vie en révélant des histoires poignantes, des perspectives inspirantes et des réflexions profondes".



"Bayt Al Fenn est une résidence de création artistique, un laboratoire d'inventivité à thèmes, ainsi qu’un véritable lieu d'expérimentation et de création", souligne le communiqué, ajoutant que cette résidence artistique accueille tous les arts, avec des espaces dédiés et équipés en conséquence pour les arts visuels, le spectacle vivant et la musique, dans toutes ses déclinaisons, ainsi que des espaces favorisant l’interdisciplinarité, dans une démarche active de décloisonnement des pratiques.



Bayt Al Fenn est également considéré comme un incubateur de projets culturels et artistiques, permettant d’accompagner les porteurs de projets artistiques avec un engagement de toute l’équipe, en faveur de la création, la diffusion, la sensibilisation et la formation et avec la volonté de créer des espaces d’échange et de convivialité favorisant la mutualisation des idées et de leurs réalisations, fait-on savoir.



Le soutien de Bayt Al Fenn se traduit par des apports en nature et en industrie, pouvant inclure la prise en charge directe de certaines prestations nécessaires à la production, poursuit le communiqué, soulignant que la résidence se conclut par une rencontre entre le public et l’œuvre (concert, spectacle ou exposition) dans sa forme finale ou intermédiaire.