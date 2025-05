Festival Jidar-Rabat Street Art : Le parc Hassan II abrite une œuvre visuelle pluridimensionnelle collaborative

Le parc Hassan II à Rabat abrite le projet artistique "Paysages cubiques", une initiative mobilisant trois artistes qui ont donné libre cours à leurs talents pour la réalisation d’une œuvre visuelle pluridimensionnelle mêlant bande dessinée, illustration et art graphique, dans le cadre de la 10e édition du Festival Jidar-Rabat Street Art.



Les artistes, de nationalités marocaine, japonaise et espagnole, ont travaillé pendant deux semaines sur les faces vierges de trois cubes de trois mètres de diamètre, transformés pour l’occasion en de véritables œuvres visuelles du Street Art, que le public peut découvrir lors de visites guidées.



Dans une déclaration à la MAP, l’artiste espagnol Ivan McGill a affirmé que son cube fait office de séquence, et que chacune de ses quatre faces recense des éléments individuels renvoyant aux expériences des artistes présents au festival et provenant de différents horizons culturels.



Selon lui, chaque artiste ayant participé au festival a laissé une empreinte à travers ses œuvres murales, contribuant ainsi à enrichir l’espace urbain de la ville.

L’artiste espagnol a aussi confié que l’architecture marocaine, dans tous ses aspects, l’a profondément inspiré, notamment sur les plans culturel et historique.



De son côté, Hideyuki Katsumata a dit avoir puisé l’essence de son œuvre dans l’art traditionnel japonais, combinant les yökai, terme générique japonais désignant des créatures surnaturelles, et le style de dessin animé coloré.



Les représentations des yökai, dérivé du folklore japonais et se manifestant sous forme de divinité ou de démons, a-t-il précisé, sont profondément ancrées dans le quotidien des citoyens japonais et, par ricochet, dans la culture nippone.



L'artiste japonais, qui visite le Maroc pour la deuxième fois, s’est dit "ébloui" par l’artisanat marocain, plus particulièrement les mosaïques, "source d’inspiration" pour ses prochaines peintures murales.

M. Katsumata a fait part de sa joie de participer à ce rendez-vous artistique de grande envergure, réunissant une pléiade d’artistes de renom.



Pour sa part, le directeur artistique du Festival Jidar, Salah Malouli, a déclaré que l’objectif de cette manifestation est d’inviter les meilleurs artistes du monde du Street Art à venir partager leur travail avec les habitants et les visiteurs de la capitale.



Il a noté que Rabat se taille une place centrale dans cette dynamique, ajoutant que le festival ambitionne d’enrichir la scène artistique locale et de positionner la ville parmi les capitales mondiales majeures du Street Art.



Le directeur artistique du festival a également indiqué que cette édition englobe toutes les formes d’expression artistique dans l’espace public, qu’il s’agisse du graffiti ou de fresques murales relevant de cet art urbain.



Jidar-Rabat Street Art Festival est une invitation au voyage où les cultures du monde entier se frottent à l’imaginaire collectif marocain et se projettent sur les murs de Rabat, faisant de cette manifestation un terrain d’expérimentation artistique où les identités se croisent et se nourrissent mutuellement.



Conçu comme une passerelle entre le muralisme et d’autres types de narration visuelle, le projet "Paysages cubiques" préfigure la future orientation artistique du festival, appelé à s’élargir au monde du dessin sous toutes ses formes.