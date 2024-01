Vernissage d'une exposition à Rabat des œuvres de l’artiste-peintre Hasna Ettour

Concert



L'espace culturel et artistique Riad Sultan accueillera, le 23 janvier à 19h, un concert duo de jazz et bossa nova avec Mirla Riomar et Marcel Valles, dans le cadre du "Jazzin Festival".

Cet événement musical, qui se tiendra du 23 au 27 janvier à Tanger, promet d'enchanter les amateurs de Jazz, de gnaoua, d'urban folklore et d'Afrobeat.

Les sessions du festival incluront des Jam sessions et des soirées music-Hall, ainsi que des concours de playback, avec une atmosphère vibrante partagée entre l'espace Riad Sultan et le Chellah Beach club.



Vernissage



La galerie Delacroix de l'Institut français de Tanger organise, ce samedi à 19h30, le vernissage de l'exposition "Bleu" de l'artiste plasticienne Ahlam Lemseffer Mahla.

Les œuvres de cette talentueuse artiste explorent les médiums de la peinture, de la sculpture et de l'installation et s'articulent autour de recherches approfondies sur les formes, les espaces et les couleurs, tout en interrogeant l'interdépendance entre planéité et spatialité.



Ateliers



Le Centre d'éveil artistique et littéraire de Tanger a récemment accueilli des ateliers dédiés à la sensibilisation environnementale à travers l'art plastique.

Cet évènement qui s'est tenu dans le cadre d'un partenariat entre l'Académie régionale d'éducation et de formation de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Direction provinciale de l'éducation nationale de Tanger-Assilah, et l'Institut français de Tanger-Tétouan, a offert aux élèves de la région l'opportunité d'explorer de nouvelles perspectives artistiques pour aborder la thématique environnementale.



Théâtre



La troupe Rekah El Qesar pour le théâtre et les cultures présentera, le 26 janvier au Centre culturel Lixus à Larache, la pièce de théâtre "Majâz", réalisée par Hamza Samadi et interprétée par les talentueux Fatima Zahra El Jabari, Mourad Bouazza et Wissal El Alaoui.

Un rendez-vous théâtral exceptionnel qui promet une immersion captivante dans l'univers de cette création artistique.