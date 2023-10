Le vernissage de l'exposition collective "Ligne SuR-NoRtE : artistestransfrontaliers contemporains" a eu lieu, mercredi soir à Rabat, en présence d'une pléiade de personnalités des mondes de l'art et de la culture. Visible dansles espaces d'exposition de l'Institut Cervantes de Rabat, cette exposition collective donne à voir et à apprécier quelque 20œuvres artistiques diversifiées de 13 artistes originaires du Maroc, de l'Espagne, de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni, illustrant la richesse de l'art en tant que langage universel, nourri par la diversité. Cette exposition, organisée en partenariat avec l'Association "Espiral ACC" pour l'art et la culture contemporaine, présente des toiles et œuvres d'art de différentes catégories qui reflètent une réalité actuelle qui transcende les frontières, créant ainsi un pont symbolique entre le Sud et le Nord. Dans une déclaration à la MAP, le commissaire de l'exposition, Emilio Gallego, a souligné que cette exposition collective met en lumière le rôle global et transfrontalier que l'art et la créativité peuvent jouer dans le rapprochement des cultures, quelles que soient leurs différences. "L'exposition vise également à faire de l'art un outil de communication multi-expression, et à promouvoirla coexistence pacifique entre les cultures, un objectif partagé par tous les artistes et créatifs", a ajouté M. Gueigo, également président de l'Association "Espiral ACC". De son côté, José Maria Martinez, directeur de l'Institut Cervantes de Rabat, a souligné que cette exposition collective, marquant le début des activités culturelles de la nouvelle saison académique de l'Institut, revêt une importance particulière en illustrant une fusion artistique entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, grâce notamment aux œuvres de ces artistes issus de diverses cultures qui explorent une variété de styles et de techniques artistiques. "L'exposition aborde le thème de la diversité en réunissant des artistes de différents pays et cultures, ce qui aboutit à une richesse culturelle distinctive qui enrichit la culture en général, un objectif que nous aspirons à atteindre", a-t-il ajouté. De sont côté, l'artiste-peintre marocain Najib Cherradi, a fait part de sa joie de participer à "cette rencontre culturelle qui a rassemblé des artistes de différentes cultures, faisant de l'art un moyen de communication entre eux", exprimant sa gratitude envers l'Institut Cervantes de Rabat pour cette initiative. Cette exposition collective a été présentée pour la première fois à l'Institut Cervantes de Larache le 22 septembre 2022, puis aux instituts Cervantes de Tétouan et Marrakech, avant de faire escale à Rabat.