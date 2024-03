Vernissage à Fès de l'exposition "Le Maroc au féminin" de la plasticienne autodidacte Sarah Elakhal

Le vernissage de l'exposition "Le Maroc au féminin" de l’artiste-peintre autodidacte Sarah Elakhal a eu lieu vendredi soir à la galerie Mohamed Kacimi de Fès.



Cette exposition met en vedette vingt portraits inédits de femmes arborant différents habits traditionnels représentant la diversité de la culture marocaine. Ces portraits d’acrylique sur toile de 100x120 cm mettent en scène, en employant des couleurs vives, la femme marocaine se livrant aux diverses activités qui ponctuent son quotidien.



Empruntant un style figuratif avec une touche d’impressionnisme, la plasticienne mélange savamment les symboles. Elle n’hésite pas ainsi à faire porter à des femmes voilées des lunettes de soleil ultramodernes, évoquant subtilement la dualité tradition et émancipation.



Outre la peinture, l’artiste-peintre recourt délibérément à des installations comme des perles pour orner le cou des femmes de ses portraits, ou encore du véritable couscous dans une scène de cuisine, le tout formant un tableau harmonieux ne laissant deviner aucune rupture entre l’acrylique et l’appareillage.



"A travers cette exposition, j’essaie de rendre hommage à la femme marocaine et à son rôle important dans la préservation de notre patrimoine culturel", a indiqué, dans une déclaration à la MAP, Sarah Elakhal, estimant que c’est grâce à la femme et à son attachement aux traditions que l’identité culturelle marocaine subsiste sous sa forme actuelle.

"Le but de mes toiles est d’entraîner le visiteur dans un voyage aux différentes régions du Maroc pour découvrir la particularité de chacune d’entre elles", a-t-elle expliqué.



De son côté, la cheffe de service des affaires culturelles de la Direction régionale de la culture Fès-Meknès, Nadia Berrechid, a fait savoir, dans une déclaration similaire, qu’il s’agit de la première exposition de Mme Elakhal à Fès, soulignant que ce type d’exhibition sert de tremplin pour beaucoup d’artistes femmes.



Mme Berrechid a également fait remarquer que la thématique choisie pour ce vernissage, "Le Maroc au féminin", coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la femme.



Initiée grâce au soutien de la Direction régionale de la culture de Fès-Meknès, l'exposition de Sarah Elakhal se poursuit à la galerie Mohamed El Kacimi de Fès jusqu’au 02 avril prochain.