Vernissage à El Jadida de l'exposition “Escapade occulte” de l'artiste Latifa Ennibras

Une exposition de l'artiste-peintre Latifa Ennibras a été inaugurée, vendredi au Centre culturel Abdelhak El Kadiri à El Jadida, sous le thème "Escapade occulte".



Cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 11 janvier, comprend 21 œuvres réparties entre art abstrait et réalisme, à travers lesquelles l'artiste Latifa Ennibras donne libre cours à son approche marquée par la fluidité et le contraste des couleurs, entre le clair et l'obscur, dans un mélange et une symétrie qui s'inspirent du vécu animé par les profondeurs de l'âme humaine.



A cette occasion, l'artiste Ennibras a indiqué, dans une déclaration à la MAP, qu'elle s’est basée, pour donner naissance à ses toiles, sur deux thématiques distinctes, mariant ainsi différentes écoles artistiques, dont l'impressionnisme, le réalisme et l'art abstrait.



L'artiste-peintre a ajouté que sa carrière artistique a débuté au sein de l'Alliance française (actuellement l'Institut français), où elle exerçait comme enseignante de langue française, après avoir participé à de nombreux ateliers encadrés par des artistes et des professeurs d'éducation artistique, ce qui lui a fait découvrir tout un univers dont elle ne soupçonnait même pas l'existence, et dont elle n'imaginait pas l’ampleur et la dimension artistique.



Au sujet du vernissage de son exposition, qui s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités du monde de l'art, elle a expliqué qu'elle a accordé une large place dans ses tableaux aux signes et à la symbolique, laissant ainsi l'opportunité au public d'en analyser le sens à sa guise.



De son côté, la critique d'art et traductrice Habiba Zoughi a souligné, dans une déclaration similaire, que la plupart des œuvres exposées portent une touche artistique féminine, qui se manifestent à travers des détails très subtils, notamment le choix de couleurs froides et harmonieuses, la représentation d'une architecture typique, la présence de la mer et le souci du détail dans ce qui a trait à la vie quotidienne.



Il s'agit, a-t-elle ajouté, d'éléments qui attestent que l’auteur de ces peintures est bel et bien une femme, et "c'est ce qui disntingue l'artiste Latifa Ennibras, qui a réussi à faire en sorte que ses toiles abordent différentes directions et attirent l'attention des visiteurs de l'exposition".