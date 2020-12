2020, l’année de tous les records pour l’ e-commerce

L’ e-commerce a tiré son épingle du jeu durant l'année 2020 qui a vu l’explosion des achats en ligne au grand bonheur des sites marchands, ayant su mettre à leur profit les mesures de confinement et les contraintes de distanciation sociale. Le désir d’achat ne s’est pas éteint chez les eshoppers qui ont trouvé refuge dans les sites d’ecommerce pour assouvir leurs divers besoins allant des plus basiques à l’achat des articles de luxe et des gadgets technologiques de dernier cri. A en croire les chiffres du Centre monétique interbancaire (CMI), l’activité d’e-commerce battait des records au cours de cette année exceptionnelle qui tire à sa fin. "Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 10 millions d’opérations de paiement en ligne via des cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 4,3 milliards de dirhams durant la période des 9 premiers mois de 2020, en progression de 41,5% en nombre et 24% en montant par rapport à la même période de 2019", précise le CMI. Cette croissance spectaculaire est soutenue par une connectivité plus large des Marocains.