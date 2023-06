Unimer : Distribution d' un dividende de plus de 11,41 MDH en 2022

Unimer procédera à la distribution d’un dividende brut de 1 dirham par action, soit un montant global de plus de 11,41 millions de dirhams (MDH) au titre de 2022, a annoncé le groupe dans un communiqué.



L’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la société, tenue le 22 juin, a avisé les actionnaires que ce dividende sera mis en paiement à compter du 22 septembre 2023, fait savoir le communiqué.



Après avoir passé en revue l’activité de la société durant l’exercice clos au 31 décembre 2022, ladite AGO a voté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration.

Les états de synthèse certifiés par les commissaires aux comptes et publiés préalablement à la tenue de l’AGO ont été approuvés et n’ont subi aucun changement, note le communiqué, ajoutant que l’AGO a donné quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice clos.