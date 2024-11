Une valse inédite de Chopin découverte dans une bibliothèque new-yorkaise

Plus de 175 ans après sa mort, Frédéric Chopin continue de faire danser: une valse inédite du compositeur polonais a été découverte dans une salle des coffres de la bibliothèque-musée Morgan de New York, a rapporté le New York Times.



La partition, qui comportait en en-tête la mention "Valse" en français dans le texte, a été découverte sur une fiche par un conservateur de l'établissement au cours du printemps, raconte le quotidien.



"Je me suis dit: +Qu'est ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça pourrait bien être+", a expliqué au New York Times le conservateur, Robinson McClellan, ajoutant ne "pas avoir reconnu la musique".



Il s'est dit au départ incertain du fait que la valse ait été réellement composée par Frédéric Chopin après avoir pris la partition en photo et l'avoir jouée chez lui sur un piano.

Mais Robinson McClellan a consulté ensuite un spécialiste du compositeur à l'université de Pennsylvanie, et la bibliothèque Morgan est finalement arrivée à la conclusion que la valse était authentique après un examen de l'encre et du papier.



La calligraphie correspondait en outre à celle de Frédéric Chopin, dont une clef de fa ainsi que des gribouillis caractéristiques du génie polonais mort en France en 1849.

"Nous avons la conviction totale dans nos conclusions", a déclaré Robinson McClellan au New York Times.



Selon la bibliothèque Morgan, la musique date d'entre 1830 et 1835, quand Frédéric Chopin entrait dans sa vingtaine.

Le morceau comprend une ouverture austère et a été décrit par le célèbre pianiste chinois Lang Lang comme contenant "une noirceur dramatique qui se transforme en chose positive".