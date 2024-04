Une tasse à thé en or de 61.000 euros volée dans un grand magasin au Japon

Un grand magasin japonais a découvert jeudi le vol d'une tasse à thé en or, d'une valeur de plus de dix millions de yens (quelque 61.000 euros) et qui était exposée dans une boîte non verrouillée.

Fabriquée en or 24 carats, la tasse à thé faisait partie d'une série d'objets montrés pour être mis en vente lors d'un événement dans un magasin à Tokyo de la chaîne Takashimaya.



La tasse volée comptait parmi les pièces les plus onéreuses du millier d'objets, principalement de la vaisselle à thé et des articles de table, ainsi présentés, a expliqué à l'AFP un porte-parole de Takashimaya.

"Elle était conservée dans une boîte transparente non verrouillée à ce moment-là afin de pouvoir facilement être sortie et examinée de près par les clients", a-t-il précisé.

Des images des caméras de sécurité ont montré un homme rangeant la tasse dans son sac puis s'enfuyant, ont rapporté des médias locaux. La police est à la recherche du coupable présumé.



L'exposition va se poursuivre mais Takashimaya va renforcer la sécurité qui l'entoure, a assuré le porte-parole.

Il s'agit d'un nouvel incident pour la chaîne après un fiasco en décembre concernant des gâteaux de Noël, qui avait emballé les réseaux sociaux.



Plus de 800 gâteaux congelés aux fraises sur environ 2.900 vendus en ligne et livrés autour de Noël apparaissaient affaissés une fois sortis de l'emballage.

Takashimaya avait dû se fendre d'un mea culpa public et solennel lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision de Kazuhisa Yokoyama, l'un de ses hauts responsables.