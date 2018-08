Une première marquante pour Nayef Aguerd en Ligue 1

Débarqué à Dijon cet été, Nayef Aguerd n’a pas mis longtemps à trouver ses marques au sein du club de la capitale bourguignonne. Non convoqué dans le groupe dijonnais en ouverture du championnat, puis rongeant son frein sur le banc lors de la seconde rencontre, l’élégant défenseur a fini par persuader son entraîneur, Olivier Dall'Oglio, de le titulariser en charnière centrale, dans une défense à 4, samedi soir, à l’occasion d’un déplacement sur les bords de la côte d’Azur, contre une équipe niçoise encore en rodage. Les Azuréens, dirigés par Patrick Viera, champion du monde en 1998, ont pris l’eau de tous les côtés, s’inclinant lourdement 4-0.

Formé à l'Académie Mohammed VI, Nayef Aguerd y est pour beaucoup dans le succès du DFCO. Après un premier acte équilibré, le gaucher de 22 ans a débloqué le score sur coup franc (67’), d’une belle tête lobée, au bout d’une impressionnante détente. « Je suis très heureux ce soir (samedi) », a-t-il déclaré sur le site officiel du club dijonnais. « Je n'arrive pas à décrire ma joie. C'est mon premier match en Ligue 1 et c'est mon premier but », s’est-il réjoui. Sa réalisation en appellera d’autres, puisque les Niçois ont subi de plein fouet leur déséquilibre, conséquence de la quête du but égalisateur. Offrant ainsi des boulevards sur contre-attaque. Les Dijonnais ne se sont pas fait prier pour les punir et dérouler.

Le but de Nayef Aguerd n’a pas été son unique fait d’arme. L’ex-du FUS de Rabat a également été précieux dans le clean sheet bourguignon. Il a étalé sa lecture du jeu et son sens du placement, bien au-dessus de la moyenne, en comptabilisant 3 interceptions et 4 dégagements. Tout en maîtrise. L’absence de tacles et seulement 2 fautes commises sont également là pour appuyer ce constat. Toutefois, le natif de Kénitra a encore besoin de s’astreindre à des séances de musculation. Les 8 duels défensifs sur 9, au même titre que les 4 duels aériens sur 6 qu’il a perdus, en dépit de son 1,88m suggèrent, en effet, un besoin de renforcer le haut comme le bas de son corps.

Mais il n’y a aucune inquiétude à se faire, cette marge de progression est l’essence même du parcours d’un jeune footballeur, d’autant que sa ligne de stat montre clairement des aptitudes assez exceptionnelles dans la relance : 92% de passes réussies, 82% de passes longues réussies, 4 passes sur 6 dans le dernier tiers (67%) et enfin 17 passes en avant sur 19 (89%).

Avec ces atouts et cette marge de progression sous la semelle, Nayef Aguerd justifie plus que jamais la somme de 1,6 million d'euros déboursée par le DFCO cet été pour le recruter. Sa joie et sa bonne humeur constituent une raison de plus. Une séquence le mettant en scène lors d’un exercice de Toro, diffusée dans l’émission J+1, il y a une semaine, sur la chaîne française Canal+, corrobore cette thèse, à l’instar de sa déclaration d’après-match : « On vit très bien en dehors du terrain. C'est un bon groupe et notre victoire est le fruit de notre travail. On espère tous aller loin, mais on veut surtout prendre les points quand on peut le faire », ambitionne-t-il. Maintenant, il ne reste plus qu’à espérer que la moutarde ne lui monte pas au nez.