Une "planète vagabonde" engloutit gaz et poussières à un rythme effréné

Isolée dans l'espace, une "planète vagabonde" en formation a été observée en train d'engloutir six milliards de tonnes de gaz et poussières par seconde, une croissance record qui "brouille la frontière" entre planètes et étoiles, selon les scientifiques.



Contrairement à la Terre, Mars ou Jupiter qui orbitent autour de notre Soleil, une "planète vagabonde" flotte librement dans l'espace sans être liée à une étoile.

On estime qu'il en existerait des trillions dans la Voie lactée, et un nombre incalculable à l'échelle de l'Univers.



Difficiles à observer, ces objets intriguent les astronomes car ils ne sont "ni des planètes, ni des étoiles au sens strict", explique à l'AFP Alexander Scholz, astronome à l'Université de Saint-Andrews (Royaume-Uni) et co-auteur d'une étude publiée jeudi dans The Astrophysical Journal Letters.



"Leur origine reste une question ouverte: s'agit-il d'objets de très faible masse formés comme des étoiles, ou de planètes géantes éjectées de leur système natal?", poursuit le chercheur.



Grâce aux observations effectuées avec le Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO) au Chili et aux données recueillies par le télescope spatial James Webb, lui et ses collègues ont assisté à la spectaculaire poussée de croissance de l'une d'entre elles.

Et ce qu'ils ont découvert "brouille la frontière entre étoiles et planètes", estime dans un communiqué de l'ESO Belinda Damian, co-autrice de l'étude et également astronome à l'Université de Saint-Andrews.



"Petite enfance"



Située à environ 620 années-lumière de nous dans la constellation du Caméléon, Cha 1107-7626 a une masse cinq à dix fois supérieure à celle de Jupiter.

Agée d'"1 à 2 millions d'années", elle est encore dans sa "petite enfance", raconte M. Scholz. Sa croissance est alimentée par un disque de gaz et de poussières qui l'entoure, lors d'un processus appelé "accrétion".



En août dernier, elle s'est mise à engloutir de la matière au rythme faramineux de six milliards de tonnes par seconde, soit huit fois plus vite que quelques mois auparavant.

"Il s'agit du rythme d'accrétion le plus intense jamais observé pour un objet de masse planétaire", détaille pour l'ESO Victor Almendros-Abad, astronome à l'Observatoire de Palerme (Italie) et auteur principal de l'étude.



En comparant la lumière émise avant et pendant l'éruption, les scientifiques ont découvert que l'activité magnétique semble avoir joué un rôle dans le processus. Un phénomène jusqu'ici uniquement observé chez les étoiles.



En outre, la chimie du disque entourant Cha 1107-7626 a changé durant cet épisode de croissance accélérée: de la vapeur d'eau a été détectée pendant l'accrétion mais pas avant. Un phénomène là aussi déjà observé chez des étoiles, mais jamais lors de la formation d'une planète.



"Nos nouvelles découvertes suggèrent que certains objets comparables à des planètes géantes se forment comme les étoiles - à partir de nuages de gaz et de poussières en contraction, accompagnés de leurs propres disques - et traversent des épisodes de croissance tout comme les étoiles nouveau-nées", résume dans un communiqué de l'Université américaine Johns-Hopkins un des autres co-auteurs, Ray Jayawardhana.

Mais comme Cha 1107-7626 a une masse comparable à celle des planètes géantes, elle aura donc aussi "des caractéristiques similaires" à celles-ci. "Elle n'est pas assez massive pour déclencher des réactions de fusion dans son noyau et se refroidira inévitablement en vieillissant", poursuit M. Scholz.



L'idée qu'un objet planétaire puisse se comporter comme une étoile est "fascinante" et "nous invite à nous interroger sur ce que pourraient être les mondes au-delà du nôtre à leurs premiers stades d'évolution", conclut Amelia Bayo, co-autrice et astronome à l'ESO, dans le communiqué de l'Observatoire.