Laurent Simons, 15 ans, désormais docteur en physique quantique

Mercredi 19 Novembre 2025

Laurent Simons, un jeune Belge surdoué de 15 ans, a soutenu avec succès sa thèse lundi à l’université d’Anvers. Il peut désormais se targuer du titre de “docteur en physique quantique”. “Je vais maintenant me consacrer à mon objectif: créer des ‘superhumains’, a-t-il indiqué à la chaîne flamande VTM.

Laurent Simons a commencé son parcours universitaire avant l’âge de dix ans. Il a ensuite obtenu en un temps record son bachelier et son master en physique. Aujourd’hui, à l’âge de quinze ans, Laurent est docteur en physique quantique. “Je suis probablement le plus jeune au monde à avoir obtenu un doctorat”, confiait-il à Het Laatste Nieuws il y a quelques jours.

Laurent va maintenant retourner avec son père Alexander à Munich, où il travaille sur un autre doctorat “en médecine axé sur l’intelligence artificielle et qui n’a en fait rien à voir avec la physique”, a précisé son père.


Tags : 15 ans, docteur en physique quantique, Laurent Simons

