Une pépinière pour la formation des champions de demain

Le lycée des sportifs à Ain Sebaa compte parmi les rares établissements scolaires du Royaume à proposer aux élèves le parcours pédagogique modèle "Etude et sport" avec pour objectif d’assurer la formation des champions de demain dans diverses disciplines sportives.



Doté d'une infrastructure intégrée et moderne avec des terrains, une salle couverte, une piscine, des pistes d'athlétisme, en plus d'un restaurant et un Internat pour garçons et filles, le lycée offre aux jeunes talentueux toutes les conditions appropriées pour renforcer leurs compétences sportives, développer leurs capacités physiques et acquérir les connaissances scientifiques, linguistiques et culturelles nécessaires.



La création de la branche "Etude et sport" au lycée des sportifs à Ain Sebaa s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique intégré basé sur plusieurs références notamment la loi cadre N° 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique.



En effet, le lycée qui relève de la direction d’Ain Sebaâ-Hay Mohammadi, offre aux jeunes athlètes l'opportunité de suivre leur parcours sportif, de mieux se préparer à intégrer les différents clubs et ligues sportifs et de participer aux compétitions et aux championnats nationaux et internationaux.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la branche "Etude et sport" au lycée des sportifs à Ain Sebaa, Larbi Chafik, a indiqué que la création de cette section s'inscrit dans le cadre de la Vision stratégique pour la réforme de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique 2015-2030, rappelant que cette vision comprend 18 projets intégrés, dont le projet relatif à la création de la branche "Etude et sport".



M. Chafik a également affirmé que ce projet a connu un grand engouement de la part des fédérations sportives, rappelant que sept accords de partenariat ont été signés avec ces fédérations dans les sports collectifs et individuels.



Concernant l'effectif des élèves qui poursuivent leurs études au lycée, il a précisé que l'établissement accueille 160 élèves (garçons et filles) au titre de l'année scolaire 2021-2022, dont 120 bénéficient d'un Internat, ajoutant que ces élèves sont répartis en neuf disciplines sportives à savoir le handball, le volley-ball, le basketball, le football, l'athlétisme, le taekwondo et le judo.



M. Chafik a, en outre, indiqué que les élèves suivent les mêmes programmes éducatifs que dans les autres lycées du Royaume, notant toutefois que l'horaire scolaire est différent car les élèves suivent les cours de la matinée jusqu'à 13h30 et le reste de la journée est consacré aux exercices physiques.



Pour sa part, le directeur provincial du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports à Ain Sebaa-Hay Mohammadi, Abdelali Khallad, a indiqué que l’expérience de la direction de Ain Sebaa-Hay Mohammadi dans le domaine de la mise en place de la branche "Etude et sport" est considérée comme une expérience pionnière au niveau national et africain.



M. Khallad a également souligné dans une déclaration similaire que le programme "Etude et sport" vise à promouvoir la pratique du sport et lier celle-ci au parcours scolaire, le but étant d’ouvrir de nouveaux horizons aux élèves au niveau de l’enseignement supérieur et de l’exercice professionnel.



Il convient de rappeler que le programme "Etude et sport" a été lancé, au titre de la rentrée scolaire 2019-2020, après le 2ème Forum africain du sport scolaire organisé en janvier 2018 à Rabat sous le thème "le sport scolaire: levier de développement de la jeunesse africaine".



Le lycée des sportifs à Ain Sebaa a connu dernièrement plusieurs réformes importantes qui ont concerné toutes les installations de l'établissement et réalisées en partenariat avec l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et la Fédération royale marocaine de handball sous la supervision de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région Casablanca Settat.



Par Youness Kraifa (MAP)