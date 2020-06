Une opportunité à saisir pour le lancement du nouveau modèle de développement sur des bases saines

Dans le cadre de la dynamique initiée depuis la dernière réunion du Bureau politique de l'USFP tenue les 27 et 28 mai dernier, le Premier secrétaire, Driss Lachguar, a présidé une réunion à distance avec les membres du Conseil national de la région de Béni Mellal-Khénifra en présence du président du Conseil national, Habib El Malki, et du membre du Bureau politique chargé de la coordination dans la région, Tarik El Malki.

Dans son exposé politique, le dirigeant ittihadi a passé en revue la situation au niveau national et international marquée par la propagation du coronavirus.

Il a souligné les effets négatifs et catastrophiques de la pandémie du Covid-19 sur les plans économique, politique et social, affirmant qu’il est temps de revoir les politiques publiques dans tous ces domaines et notant qu'il est devenu impératif de s'engager sérieusement dans la révolution numérique et technologique.

Le leader du Parti de la Rose a souligné l'efficacité des mesures proactives et préventives que l'Etat a prises avec audace et responsabilité pour faire face à l'épidémie, ce qui a permis à notre pays d'éviter des catastrophes.

Il a également passé en revue les initiatives de l’USFP qui visent à évaluer la situation actuelle et à proposer des alternatives qui répondraient à la crise causée par la pandémie, rappelant par exemple les forums et journées d’études organisés par le parti, ainsi que certaines propositions de loi telles la proposition loi relative à l’instauration d’un impôt sur la fortune, la proposition de loi relative à l’interdiction des cumuls de salaires et les compensations pour les élus dans l’exercice de leurs fonctions représentatives.

Il a également rappelé le communiqué du Bureau politique rendu public à l’issue de sa dernière réunion tenue les 27 et 28 mai dernier, ainsi que la Plateforme d’orientation pour l’encadrement du dialogue ittihadi concernant la conjoncture actuelle dans laquelle le dirigeant socialiste a affirmé que la pandémie du coronavirus constitue une opportunité pour le lancement d’un modèle de développement sur des bases saines.

Pour Driss Lachguar, les Ittihadis sont invités à débattre de cette plateforme en vue d'enrichir son contenu et d’œuvrer à le mettre en œuvre sur les plans politique, social, économique et organisationnel.

Le Premier secrétaire a, par ailleurs, présenté une lecture détaillée des résultats des échéances électorales précédentes concernant chaque commune de cette région, soulignant les points forts et les points faibles et appelant à la mobilisation et à la bonne préparation pour les prochaines échéances.

Par la suite, les interventions ont mis l’accent sur l’importance de cette réunion et ont porté sur la teneur de l’exposé du Premier secrétaire, du dernier communiqué du Bureau politique et de la plateforme préparée par Driss Lachguar, ainsi que la situation interne du parti au niveau national, régional et local.

En effet, les intervenants ont salué la teneur de l’exposé politique du Premier secrétaire, qui a présenté par une lecture claire et une analyse judicieuse la situation actuelle de la scène politique et au sein du parti.

Ils ont également exprimé leur fierté des positions, des initiatives et des multiples propositions du parti comme celle concernant l’instauration d’un impôt sur la fortune, ou celle concernant l’interdiction des cumuls des salaires dans les fonctions représentatives, ou encore celle appelant à l’édification d’un Etat providence et fort. Les participants ont aussi mis en valeur les propositions de l’USFP en ce qui concerne le nouveau modèle de développement ou celles concernant la réforme du système électoral et la lutte contre l’instrumentalisation de la religion lors des élections.

Dans ce contexte, ils ont exprimé leur appréciation du contenu du communiqué du Bureau politique et du document préparé par le Premier secrétaire, tout en les considérant comme une vision prospective et pratique sur laquelle la politique du pays devrait se fonder dans ses orientations pour la période post-Covid-19.

Par ailleurs, ils ont mis en garde contre la pauvreté dans laquelle vivent un bon nombre des habitants de la région. Cette situation a été exacerbée par la sécheresse et les effets négatifs de la pandémie du Covid-19, tout en appelant à soutenir cette région et ses habitants.

A cet égard, les participants ont appelé à accélérer la mise en place des dispositions de la loi relative au Registre social unifié et à la création d'une agence nationale pour le développement des zones montagneuses et à la rationalisation de la distribution de la richesse aquatique conformément à la stratégie nationale de l'eau. Les participants ont salué le travail et les efforts consentis par les Ittihadis dans les organes représentatifs soit au niveau parlementaire, soit au niveau régional et local dans les collectivités territoriales et les Chambres professionnelles, soulignant leur souci des intérêts des citoyens, qu'ils considèrent en premier lieu comme une priorité et comme un engagement envers les citoyens qui les ont élus.

Ils ont, par ailleurs, lancé un appel à tous les militants à se rassembler autour de leur parti, à préserver son unité, à renforcer sa cohésion et les liens de fraternité entre ses membres et à respecter ses principes, ses décisions et ses règles internes. Selon eux, l’USFP « a été et restera le parti du dialogue, du débat, de l'expression des opinions et de la présentation d'alternatives », tout en exprimant leur refus à toute exploitation de ce climat démocratique par d’aucuns « dans les règlements de comptes personnels ou pour délibérer sur les affaires internes du parti en dehors des instances du parti et ses règlements internes ».