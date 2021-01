Une nouvelle étude explique que l’ argent fait bien le bonheur

Comme le rappelle Bloomberg, une étude de 2010 menée aux Etats-Unis par un psychologue et un économiste (Daniel Kahneman et Angus Deaton, un duo dont le travail a déjà été récompensé par un Prix Nobel d’économie en 2002) indiquait déjà qu’on pouvait établir des liens entre un certain revenu - entre 75.000 et 90.000$ par an - et un niveau optimal de bien-être émotionnel (mesuré en posant des questions permettant de quantifier des niveaux d’affect positif et de stress).



Selon cette même étude, un revenu supérieur ne permettait pas forcément de rendre plus heureux mais ce fait vient d’être remis en cause par une nouvelle recherche menée par Matthew A. Killingsworth, un ancien étudiant en psychologie d’Harvard qui a développé, également en 2010, une application appelée “Track Your Happiness” permettant de mesurer le bonheur de ses utilisateurs à des intervalles définies aléatoirement.



Celle-ci lui a permis d’obtenir des données afin d’alimenter une nouvelle étude publiée le 26 janvier 2021 sur le portail du PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) selon laquelle le bien-être ressenti augmente bien avec les revenus, même au-delà du seuil des 75.000$ : “Il n’y a pas eu de preuve d’un plateau de bien-être ressenti au-delà de 75.000$/an, contrairement à une influente étude précédente. Il n’y a pas eu non plus de preuve d’un seuil de revenu où le bien-être ressenti et évalué a divergé, ce qui suggère que les plus hauts revenus sont associés à la fois avec le fait de se sentir bien jour-après-jour et être plus satisfait de la vie en général”, explique la conclusion de cette étude.