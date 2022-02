Une martre “ plagiée ” sur l'euro croate fait scandale

La banque centrale de Croatie, qui espère introduire la monnaie unique européenne l'année prochaine dans le pays, a lancé mardi un nouvel appel d'offres pour l'illustration qui figurera sur la pièce croate d'un euro, après un scandale provoqué par des accusations de plagiat concernant le premier dessin sélectionné.



Membre de l'Union européenne depuis 2013, la Croatie souhaite passer de la kuna à l'euro en janvier 2023.



La Banque nationale de Croatie (HNB) avait choisi la semaine dernière les dessins devant figurer sur la "face nationale" de ses futures euros.

Parmi eux se trouvait un dessin de Stjepan Pranjkovic représentant une martre sur une branche, qui devait orner la pièce d'un euro, et qui avait valu à l'auteur un prix d'environ 9.300 euros.



L'actuel kuna croate fait référence à la martre des pins, petit mammifère carnivore dont la fourrure servait de monnaie d'échange au Moyen Âge.



Mais les réseaux sociaux et les médias croates ont relevé les ressemblances entre ce dessin et une photo prise par l'Ecossais Iain H. Leach, spécialisé dans la photographie de la nature et des oiseaux. Son cliché montre une martre des pins sur une branche, dans la même position.

En réaction, Stjepan Pranjkovic a retiré lundi son dessin et renoncé à son prix en invoquant "l'atmosphère déplaisante créée par les médias et les réseaux sociaux".



La banque a accepté sa démarche et lancé un nouvel appel d'offres pour le dessin de la pièce d'un euro, le précédent ayant été qualifié de fiasco par les médias.

"Tous les auteurs sont priés de fournir la garantie que (...) leur travail est une création intellectuelle originale", a indiqué la HNB dans un communiqué.



Le photographe écossait a salué la décision de l'auteur du dessin incriminé de se retirer.

"Je n'ai pas l'intention de poursuivre qui que ce soit. Une bonne décision a été prise et c'est pour moi la fin de cette histoire", a déclaré Iain H. Leach à la télévision croate Nova TV.

Sur les autres pièces croates de l'euro figureront la carte géographique de la Croatie, le scientifique Nikola Tesla et des motifs de l'écriture glagolitique - le plus ancien alphabet slave.



Sur les 27 pays membres de l'Union européenne, 19 utilisent actuellement la monnaie unique, en circulation depuis 2002.



Six Croates sur dix sont favorables à l'introduction de l'euro, selon un sondage Eurobaromètre, malgré les craintes d'inflation.