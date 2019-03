Une manche déterminante pour le dernier tiers de l’exercice

La 20e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 qui a débuté jeudi dernier par les matchs qui ont opposé le MAT à l’OCS et le MCO au WAC, se poursuit en cette fin de semaine et s’étalera jusqu’à mercredi prochain.

Une journée déterminante pour beaucoup d’équipes qui tentent d’améliorer leur classement soit pour se positionner en haut du tableau ou pour fuir la zone des turbulences. Pour les rencontres de ce samedi, le RCOZ accueille le FUS au stade municipal de Oued Zem à partir de 15h. Un test difficile pour les locaux qui, sans entraîneur depuis le départ de l’Egyptien Mustapha Tarek, ne comptent que trois points d’avance sur la lanterne rouge et risquent de voir leur situation s’empirer en cas de mauvais résultat.

A 18h, le DHJ reçoit le KACM au stade El Abdi à El Jadida. Un match qui a toujours drainé les grandes foules. Les Marrakchis, toujours à la recherche d’un entraîneur, sont derniers du classement et contraints à l’emporter s’ils veulent encore espérer jouer dans la cour des grands. En face, les hommes de Badou Zaki, en quête d’une place plus confortable, tenteront de réaliser une victoire qui les rapprochera du peloton de tête.

Pour ce qui est des matches de dimanche, le CRA reçoit l’IRT au stade Mimoune El Arsi à El Hoceima à partir de 15h. Les locaux, avant-derniers au classement, n’auront pas droit à l’erreur, tandis que les Tangérois, 27 points au compteur, tenteront de remporter cette rencontre en vue de décrocher une place dans une compétition africaine.

A 17h, l’AS FAR croisera le fer avec le CAYB, à huis clos, au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat. Troisièmes au classement avec 27 points, les coéquipiers de Bourkadi semblent retrouver leur rythme de croisière et n’auront d’yeux que pour la victoire qui leur permettra de conforter leur position.

Pour les matchs de mercredi prochain, le RCA affrontera l’OCK, à huis clos au stade Père Jégo à Casablanca à partir de 15h, alors que le Hassania d’Agadir recevra la RSB à 19h au Grand stade d’Adrar.