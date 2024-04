Une étude suggère un lien entre certains émulsifiants et un risque de diabète

La consommation fréquente de certains émulsifiants semble associée à un risque légèrement plus élevé de diabète, avance une vaste étude parue mercredi mais dont la méthodologie fait l'objet de plusieurs critiques.



"La consommation de certains additifs alimentaires émulsifiants serait associée à un risque accru de diabète de type 2", explique un communiqué de l'Institut français de la santé et de la recherche médicale (Inserm) qui a contribué à cette étude parue dans le Lancet Diabetes & Endocrinology.



Les émulsifiants sont les additifs les plus courants au sein de l'industrie alimentaire. On les retrouve dans de nombreux produits, dont ils visent à améliorer la texture et la consommation.



Ce travail a été réalisé en France dans le cadre d'une étude dite de cohorte. Cette méthode consiste à suivre pendant des années un groupe de personnes en observant quelles pathologies elles développent tout en mesurant de multiples facteurs liés à leurs modes de vie.



Ici, cette cohorte, dite Nutrinet, notamment suivie par l'Inserm, comporte quelque 100.000 adultes accompagnés pendant une quinzaine d'années. Elle a déjà donné lieu à de nombreuses études, certaines suggérant un lien entre la consommation d'édulcorants et la survenue de maladies cardiovasculaires ou de cancers.



Cette fois, les chercheurs ont conclu qu'il était plus fréquent de développer un diabète de type 2 lorsque l'on consomme souvent des aliments contenant des émulsifiants comme les carraghénanes ou la gomme xanthane.



Toutefois, comme les précédentes études de la même équipe, ses conclusions ont été accueillies prudemment par d'autres chercheurs, qui pointent plusieurs limites au niveau de la méthodologie.



Celles-ci, pour certaines admises par les auteurs eux-mêmes, sont en partie liées au principe même d'une étude de ce type, dite observationnelle: elle ne permet pas d'établir un rapport direct de cause à effet entre la consommation de ces additifs et la survenue d'un diabète.



Il n'est même pas évident que le risque de diabète soit associé précisément à la consommation de ces émulsifiants, comme le souligne l'épidémiologiste Gunter Kuhnle, spécialiste de la nutrition, dans une réaction au Science Media Center britannique.

"Cette étude est susceptible de montrer un lien entre le diabète et des aliments qui contiennent généralement certains émulsifiants, mais pas une association avec ces émulsifiants eux-mêmes", note-t-il. Et, en tout état de cause, "l'ampleur des effets est très réduite", remarque-t-il.