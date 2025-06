Une équipe médicale marocaine opère des malades du foie et du pancréas à Nouakchott

Une équipe médicale marocaine a opéré, vendredi et samedi, des patients atteints de maladies du foie et du pancréas au Centre hospitalier national (CHN) de Nouakchott.



La mission de cette équipe, composée notamment de chirurgiens et de spécialistes de renommée internationale, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération signé en mars dernier entre le Centre hospitalier national mauritanien et le Centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat, rapporte la MAP.



Selon le professeur en réanimation et anesthésie à l’Institut national d’oncologie relevant du Centre hospitalier universitaire Ibn Sina, Ibrahim El Ahmadi, cet accord vise principalement à fournir des services chirurgicaux aux patients mauritaniens et former les équipes médicales de ce pays dans plusieurs spécialités.



L'équipe médicale a réalisé plusieurs opérations chirurgicales et animé des sessions de formation au profit de cadres médicaux mauritaniens lors de son séjour à Nouakchott.



Pour sa part, le directeur général du CHN, M. Cherif Jiddou Mini, a souligné que la mission marocaine intervient en concrétisation de l’accord de coopération entre les institutions médicales marocaine et mauritanienne à travers un plan d'action annuel.



L'accord prévoit également des formations au profit de stagiaires mauritaniens au Centre hospitalier universitaire Ibn Sina dans plusieurs spécialités, pour bénéficier l'expertise pionnière du Maroc au niveau de la région, a-t-il précisé dans une déclaration similaire.



En février dernier, des chirurgiens marocains avaient réalisé des opérations chirurgicales complexes sur des patients atteints de maladies urologiques et rénales à l’hôpital national de la capitale mauritanienne.



Une campagne médicale multisectorielle avait également été organisée dans la ville d’Atar (wilaya d’Adrar), dans le cadre du jumelage entre cette ville et la commune de Marrakech, ainsi que dans le cadre d'un partenariat entre une association locale et l’Organisation des villes et gouvernements locaux unis d'Afrique, qui siège à Rabat.