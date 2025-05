Lutte contre la triche aux examens

Dans le cadre des campagnes préventives menées par les services de sécurité d’Agadir pour lutter contre la triche aux examens, deux candidats ont été interpellés dans un centre d’examen alors qu’ils tentaient de tricher dans une épreuve de la langue arabe, de même que du matériel électronique utilisé à cette fin a été découvert en leur possession, a annoncé le Procureur Général du Roi près la Cour d’appel d’Agadir.



L’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, a permis d’interpeller cinq individus dans un appartement alors qu’ils étaient en contact avec les candidats, ajoute la même source, notant que la perquisition effectuée conformément à la loi a permis de découvrir en leur possession un ordinateur et des téléphones portables leur permettant de contacter les candidats aux examens, ainsi que plusieurs transferts d’argent d’origine suspecte.



Dans le même contexte, un individu a été interpellé dans un café près d’un centre d’examen en possession de matériel électronique utilisé pour tricher aux examens.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête, tandis que des instructions ont été données à la police judiciaire afin de poursuivre les investigations et enquêtes sur toute personne impliquée dans les actes criminels objets de l’enquête.



Par ailleurs, dans le cadre de la veille électronique, du suivi et des efforts de lutte menés par les services de la police judiciaire contre les cas de triche aux examens du baccalauréat, et sur instructions du parquet, le service régional de la police judiciaire d'Al Hoceima a interpellé un individu parmis les vingtaines, soupçonné de gérer des groupes whatsapp destinés à recevoir et à distiller les réponses des épreuves du baccalauréat moyennant le transfert de sommes d'argent, a annoncé le Procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Al Hoceima.



Suite à la perquisition effectuée conformément à la loi, il a été procédé à la saisie d'objets en lien avec l'enquête, a ajouté la même source dans un communiqué, notant que le parquet a ordonné de placer le suspect en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée sous sa supervision et de poursuivre l'enquête en vue de l'interpellation des autres complices.

Une fois l’enquête achevée, les effets juridiques appropriés seront établis à la lumière de ses résultats, a-t-on conclu.