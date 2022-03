Une délégation africaine s’informe du programme “Etude et sport” au lycée des sportifs à Aïn Sebaa

Une délégation de la Fédération africaine du sport scolaire (FASS) a effectué, lundi, une visité au lycée des sportifs à Aïn Sebaa qui abrite la branche "Etude et sport". Lors de cette visite, qui intervient en marge de l'assemblée générale de la FASS tenue du 18 au 20 mars à Fès, la délégation africaine a pris connaissance de l'expérience exemplaire du Maroc concernant la création de la branche "Etude et sport" qui peut être une source d'inspiration et constituer un levier pour la promotion du sport africain. La délégation a visité, à cette occasion, plusieurs installations du lycée avant de suivre des explications sur les activités sportives qui y sont pratiquées au côté de plusieurs formations pédagogiques. Dans une déclaration à la presse, le vice-président de la FASS, Kassoum Compaoré, a souligné que cette visite au lycée des sportifs a pour objectif de permettre à la délégation africaine de s'informer de l'expérience marocaine en matière de sport scolaire et la comparer avec les expériences des pays africains. M. Compaoré a également affirmé que la Fédération africaine du sport scolaire œuvre à unifier les pratiques africaines dans ce domaine, relevant que le sport est un langage universel qui promeut les valeurs de solidarité, d'ouverture et de paix. Pour sa part, le directeur provincial du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, Abdelali Khallad, a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les fédérations sportives scolaires au niveau continental, ajoutant que la délégation s'est informée de l'expérience de la direction d’Aïn Sebaa-Hay Mohammadi dans le domaine de la mise en place de la branche «Etude et sport» qui est considérée comme une expérience pionnière au niveau national et africain. M. Khallad a également souligné dans une déclaration similaire que ce projet combine des matières pédagogiques et plusieurs disciplines sportives, rappelant qu'une série d'accords de partenariat ont été signés avec les fédérations et les ligues sportives notamment dans le handball, le football, le judo, le taekwondo et la natation. Ces accords, a-t-il précisé, visent particulièrement à promouvoir la pratique du sport et lier celle-ci au parcours scolaire afin d'ouvrir de nouveaux horizons aux élèves au niveau de l'enseignement supérieur et l'exercice professionnel. Le projet de création de la branche "Etude et sport" au lycée des sportifs à Aïn Sebaa s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique intégré basé sur plusieurs références notamment la loi cadre N° 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique. Ce projet tend à créer un saut pédagogique scolaire pour permettre aux jeunes sportifs doués de bénéficier d'une formation sportive et scolaire intégrée et équilibrée leur permettant d'allier le développement de leurs compétences sportives et celui de leurs talents pour leur permettre d'acquérir les connaissances scientifiques, linguistiques et culturelles nécessaires.