Une collection de pièces de monnaie rapporte 14,8 millions d'euros aux enchères

Une collection de pièces de monnaie réunie par un Danois et gardée en sécurité pendant un siècle a rapporté 14,8 millions d'euros aux enchères samedi à Copenhague, a annoncé aux médias locaux la maison responsable de la vente.



Au terme d'une séance longue de huit heures dans la capitale du Danemark, les 286 pièces proposées sont parties pour un total de 14.820.900 euros, selon l'agence de presse Ritzau.

Michael Fornitz, le directeur de la branche danoise de la maison d'enchères Stack's Bowers, s'est félicité auprès de l'agence d'un montant supérieur de 25% aux estimations.



Cette vente ne portait que sur un lot de l'immense et rare collection Bruun, de quelque 20.000 pièces, retirée de la circulation pendant un siècle et estimée à 72,5 millions de dollars (67 millions d'euros).



Lars Emil Bruun, un entrepreneur danois et grand numismate, avait acheté cette collection à la famille d'aristocrates Bille-Brahe en 1922.

Il est mort l'année suivante en faisant un dernier voeu.



"La rumeur dit que Bruun, après avoir vu les ravages de la Première guerre mondiale, avait très peur qu'il arrive quelque chose à la collection nationale. Il a donc rédigé un testament stipulant que sa collection devait être conservée à titre de réserve pour la collection nationale pendant 100 ans après sa mort", avait expliqué en mai à l'AFP Helle Horsnaes, responsable de la collection de pièces et de médailles au Musée national du Danemark.

Exerçant son droit de préemption, le musée avait auparavant acquis sept pièces pour un million d'euros.