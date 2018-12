Une année pleine pour le Onze national

Après deux décades d’absence, la sélection marocaine de football est parvenue à décrocher son billet pour les phases finales du Mondial 2018 en Russie. Une belle performance d’autant plus que la qualification a été obtenue au détriment d’un sacré morceau du football continental, la Côte d’Ivoire.

En Coupe du monde, les espoirs étaient grands mais le résultat n’était pas à la hauteur des attentes. Nombreux s’attendaient à un passage au stade des huitièmes de finale, sauf que le parcours du Onze national s’est limité au tour inaugural. La défaite d’entrée face à l’Iran a chamboulé la donne et contre le Portugal. Les coéquipiers de Ziyech n’ont pas réussi à rectifier le tir. Devant la grande Espagne, l’EN a sorti un match plein (2-2) mais les dés étaient déjà jetés.

Il est vrai que le résultat n’a pas suivi mais la marque de fabrique, made Hervé Renard, de l’équipe y était. Une équipe bien partie pour réaliser d’autres performances et son objectif premier reste une victoire lors de la prochaine CAN 2019.