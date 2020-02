Une alarme mélodieuse serait plus efficace pour bien se réveiller

Le bip-bip du réveil peut être surprenant le matin, et c’est le moins que l’on puisse dire ! Cependant, selon une nouvelle étude publiée par des experts de la RMIT University de Melbourne, pour un réveil efficace et serein, il serait plus judicieux de préférer une sonnerie mélodieuse.

«Si vous vous ne réveillez pas bien, vos performances au travail peuvent s’en ressentir pendant une durée allant jusqu’à quatre heures. Un mauvais réveil est aussi lié à des accidents graves, explique Stuart McFarlane. On pense qu’un bip bip nous rend plus alerte, mais selon nos données, les alarmes mélodieuses sont la clé. C’était inattendu, même si plus de recherches sont nécessaires pour mieux comprendre les différentes combinaisons de mélodie et de rythme qui marchent le mieux, considérant que vu que la plupart des gens se réveillent avec une alarme, le son choisi a d’importantes ramifications».

Pour l’étude, Stuart McFarlane et son équipe ont discuté avec une cinquantaine de personnes à propos des sons qu’ils utilisent, et ont ensuite noté leur fatigue au réveil, ainsi que leur énergie, mis en rapport avec des critères standardisés d’inertie du sommeil. Selon eux, ces découvertes pourraient avoir des implications importantes pour tous ceux qui ont besoin d’être à leur meilleur potentiel tôt après le réveil, tels que les ouvriers ou les pompiers. « C’est très important pour ceux qui travaillent dans des situations dangereuses très tôt après le réveil, comme les pompiers ou les pilotes, mais aussi pour toute personne qui doit vite être alerte, notamment pour emmener quelqu’un à l’hôpital durant une urgence», ajoute-t-il.