Un symposium international sur le tourisme pour faire face aux défis modernes

Une embellie des plus retentissantes. Chiffres à l’appui, plusieurs zones touristiques marocaines semblent renouer avec les années fastes du début du siècle. L’année 2017 vient d’enregistrer d’importants flux de la part des principaux marchés émetteurs, et l’année 2018 promet aussi des résultats allant dans la même évolution. Dans l’objectif d’accompagner cette avancée, le Conseil du développement et de la solidarité (CDS), organise, le mercredi 11 avril 2018 à Rabat, un Symposium international du tourisme, dans le cadre de ses grandes conférences annuelles.

Cette rencontre qui connaîtra la participation de plus d’une quarantaine de panélistes, entend mettre la lumière sur le secteur du tourisme comme vecteur de rayonnement du Maroc, ainsi que sur son rôle en tant que levier d'une croissance forte et inclusive. Les participants se pencheront également sur l’examen de l’offre touristique marocaine face aux mutations du secteur, sur les enjeux de la digitalisation de celui-ci au Maroc ainsi que sur les défis de sa mise en œuvre.

En plus de Mohamed Benamour, président du CDS, ancien président de la Fédération nationale du tourisme -CGEM, signataire, en 2001 au nom du secteur privé, de l’accord-cadre et de l’accord d’application de la vision 2010, ce Symposium est rehaussé par la participation de Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, de Luc Chatel, ancien ministre de l’Education nationale, du Tourisme et porte-parole du gouvernement français, de Fathallah Oualalou, ancien ministre de l’Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme, signataire au nom du gouvernement de l’accord-cadre et de l’accord d’application de la vision 2010, ancien maire de Rabat, ainsi que de plusieurs ministres, ambassadeurs, présidents de régions, hauts responsables et présidents d’établissements publics et privés.

Rappelons que le tourisme est un véritable catalyseur de dialogue et de rapprochement entre les peuples. Un communiqué rendu public à cette occasion par le CDS, rappelle que le tourisme est un moteur de l’économie mondiale, générant plus de 10% du PIB et près d’un emploi sur 10 à l’échelle mondiale. Secteur clé de l’économie marocaine, le tourisme reste la première source en devises avec près de 70 milliards de dirhams en 2017, il est le deuxième contributeur au PIB national et le deuxième créateur d’emplois.

Toutefois, plusieurs défis sont à relever. Le tourisme reste, en effet, fortement impacté par l’évolution des outils, des usages et des contenus numériques. Chaque étape du parcours du touriste recourt à l’utilisation croissante d’Internet. Ainsi, selon l'Observatoire marocain du tourisme, 90% des touristes ont déjà eu recours à l’Internet pour réserver un hébergement.

L’évolution rapide des comportements des consommateurs remet en cause le modèle traditionnel de l’industrie touristique et contraint les professionnels du secteur à une mise à niveau digitale afin de rester compétitifs. L’accompagnement des acteurs nationaux à la mise en place de stratégies digitales efficientes constitue un enjeu du développement

du secteur.

Face à la transversalité et à la multiplicité des acteurs liés à la mise en œuvre de la Vision stratégique du tourisme, la gouvernance est un enjeu essentiel de développement du secteur. La concrétisation de la vision 2020 appelle à un renforcement de la mobilisation en la matière. Celle-ci devra impliquer l’ensemble des acteurs du secteur et notamment les régions, qui deviennent un véritable levier de développement dans leur territoire.