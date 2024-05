Un sous-marin de poche pour transporter de la drogue

Les carabiniers italiens ont annoncé mardi avoir saisi un sous-marin télécommandé destiné à transporter de la drogue, dans le cadre du démantèlement d'un réseau international de trafiquants avec des arrestations en Italie et Albanie.



Les enquêteurs ont fait cette découverte insolite au cours de leurs investigations visant des gérants de stations de lavage de voitures basés à Turin (nord), et qui, sous cette couverture, cultivaient aussi des plantations de marijuana.



"Les trafiquants avaient, entre autres, conçu et testé un petit sous-marin télécommandé, probablement destiné au transport de la drogue", a indiqué un communiqué des carabiniers.

Ils ont joint une vidéo réalisée au cours de surveillances sur laquelle on peut voir le sous-marin, long de quelques mètres, évoluer en surface d'un plan d'eau.



Le réseau, dirigé par deux frères d'origine albanaise, menait ses activités entre l'Equateur, la Belgique, la France, l'Espagne et l'Italie, selon la même source.

Les carabiniers indiquent avoir saisi au cours de l'enquête un total de 204 kilos de cocaïne et haschisch.