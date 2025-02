Un record historique de 1,2 million de touristes en janvier 2025 

Les arrivées touristiques au Maroc ont atteint, en janvier dernier, un nouveau record historique de 1,2 million de personnes, enregistrant une croissance de 27% comparativement au même mois de l'année 2024, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.



"Le Maroc poursuit sur sa lancée en ce début 2025, franchissant pour la première fois le cap symbolique du million de touristes en janvier. Avec 1,2 million de visiteurs, la destination enregistre une progression remarquable de 27% par rapport à janvier 2024 (272.000 touristes supplémentaires)", indique le ministère dans un communiqué.



Cette performance témoigne de la montée en puissance de la destination Maroc et confirme la pertinence des initiatives stratégiques déployées ces dernières années, consolidant ainsi le positionnement du Royaume sur l'échiquier touristique mondial, fait valoir la même source.



Citée dans le communiqué, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a déclaré que "ce record historique de plus d'un million de touristes en janvier consacre le Maroc comme une véritable destination quatre saisons".



"Cette tendance qui se dessine concrétise un objectif qualitatif majeur de notre feuille de route, qui justement place l'expérience au cœur de l'offre, pour permettre aux touristes de découvrir des expériences authentiques à travers les saisons et les régions du Royaume", a-t-elle ajouté.