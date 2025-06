Maroc : un record de 7,2 millions de touristes à fin mai 2025

Les arrivées touristiques au Maroc ont atteint, au titre des cinq premiers mois de 2025, un nouveau record de 7,2 millions de personnes, enregistrant une croissance de 22% comparativement à la même période un an auparavant, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire.



"Un nouveau record pour le secteur touristique marocain qui enregistre 7,2 millions d'arrivées à fin mai 2025, soit une progression remarquable de 22% par rapport à la même période de 2024. Cette performance représente 1,3 million de touristes supplémentaires et une croissance significative de 68% comparée à 2019", indique un communiqué du ministère.



Ces résultats confirment la tendance de croissance amorcée en 2024 et positionnent durablement le Maroc sur l'échiquier touristique mondial, relève la même source, ajoutant que cette dynamique témoigne de l'efficacité des orientations stratégiques adoptées pour le secteur, rapporte la MAP.