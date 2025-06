Tourisme: une chaîne de télévision canadienne vante les charmes du Maroc

La télévision canadienne ICI RDI a mis en avant les charmes du Maroc, un pays doté d’un patrimoine historique et culturel «aussi riche que ses traditions ».



"Connu pour ses dunes de sables dépaysantes comme pour ses souks aux effluves épicées, le Maroc est un pays aux multiples facettes", souligne la chaîne d'information continue qui a diffusé, lundi soir, un reportage sur le Royaume dans le cadre de sa série "Horizons".



"Fortes d'une incroyable diversité de paysages, ses provinces dévoilent des montagnes grandioses et de vastes déserts", ajoute le média qui relève que "les palais somptueux et les cités antiques témoignent d'un passé glorieux" et que "de médinas en kasbahs, le Maroc exalte le sens des voyageurs qui vivent cette aventure comme une véritable initiation".



"Porte d'entrée de l'Afrique du Nord, le Maroc est un des rares pays à bénéficier d'une position idéale entre océan atlantique et mer méditerranée", souligne encore ICI RDI dans son reportage intitulé "le Maroc: une civilisation centenaire" qui revisite plusieurs villes du Royaume, dont Marrakech où "la splendeur" de l'architecture islamique est consacrée par "la grande tradition des palais andalous et marocains".



Le reportage invite à explorer la médina et les ruelles étroites de la ville ocre, où "la profusion des épices met tous les sens en éveil", et met en avant les particularités de la ville d'Essaouira, "véritable citadelle perchée sur les rochers" et "repère d'artistes et d'artisans dont le savoir-faire se transmet de génération en génération".



Le reportage braque aussi les projecteurs sur la beauté de la ville de Dakhla réputée pour ses vents forts qui soufflent sur les lagunes, attirant les windsurfeurs et les amateurs de kite surf.



Quant à la ville de Tanger "qui a longtemps été une terre d'accueil pour les artistes et les intellectuels de toute origine", la fraîcheur et le calme qui y règnent "contrastent de manière saisissante avec la zone portuaire et son activité industrielle qui font de la ville le deuxième pôle économique du pays", souligne la même source.



ICI RDI s'est rendue aussi à Chefchaouen, connue pour "sa célèbre palette de bleu qui expose murs et fenêtres de la vieille ville", soulignant que cette cité est devenue "une icône des réseaux sociaux et le nombre de visiteurs qui en foulent les allées ne cesse d'augmenter".



Un détour a été aussi fait par Fès, ville "peuplée d'artisans habiles, de marchands avisés et de fins lettrés".



"Tel un conservatoire des métiers traditionnels, la médina de Fès donne à voir des ateliers et fabriques aux pratiques centenaires", note le reportage.



Le média canadien fait aussi l’éloge de la fantasia, "ancienne démonstration de force simulant une charge de cavalerie militaire", notant que cette tradition équestre "se pratique sous forme d'une chorégraphie folklorique dont les valeurs sont fièrement défendues lors de compétitions où les équipes rivalisent de coordination, d'élégance et de style".