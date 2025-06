Tourisme durable : Des tour-opérateurs néerlandais en prospection dans la province d'Ifrane

Un groupe de professionnels d’agences de voyages néerlandaises ont visité, récemment, la province d’Ifrane dans le cadre d’une mission de prospection d’opportunités de partenariat dans le domaine du tourisme durable.



Cette initiative a été l’occasion de mettre en avant les atouts touristiques, culturels et environnementaux de la région en particulier ses sites naturels et ses attractions touristiques dont le parc national et les lacs de montagne.



La visite, qui intervenait dans le cadre de la politique d’ouverture du Conseil provincial du tourisme sur les acteurs locaux et internationaux, a permis aux professionnels néerlandais de rencontrer leurs homologues de la province d’Ifrane pour discuter des perspectives de développement touristique durable, rapporte la MAP.



L'objectif principal est de renforcer la position d’Ifrane en tant que destination touristique internationale et de promouvoir un tourisme durable qui respecte l’environnement et la culture locale.



Selon le président du Conseil provincial du tourisme d’Ifrane, Omar Jaid, cette visite constitue une étape importante vers l’ouverture sur les marchés touristiques européens, notamment dans le contexte des préparatifs du Maroc pour accueillir la Coupe du monde 2030, mettant l’accent sur l’importance de faire d’Ifrane un modèle de tourisme environnemental et alternatif.



Les membres du groupe néerlandais ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de l’infrastructure touristique, la compétence des professionnels locaux et l’hospitalité chaleureuse de la population. Ils ont manifesté leur intérêt pour développer des partenariats basés sur le tourisme durable et les échanges culturels.



Ifrane compte plus de 60 sites touristiques et offre une variété d’activités, allant du ski et de la pêche à l’observation des oiseaux. La ville a connu une croissance notable de son infrastructure touristique, avec 75 établissements hôteliers offrant une capacité d’accueil représentant 20% de l’offre globale de Fès-Meknès.



Cette visite qui s’inscrit dans le cadre des efforts d’Ifrane pour renforcer sa position en tant que destination touristique environnementale mondiale, est de nature à renforcer les opportunités de partenariat et de coopération entre Ifrane et les marchés touristiques européens, notamment dans le domaine du tourisme durable.