Un livre retrouve la bibliothèque d’une école cent-treize ans après avoir été emprunté

Mieux vaut tard que jamais. En Angleterre, un livre a été rendu à la bibliothèque d’une école plus de cent ans après avoir été emprunté, rapporte la BBC. Il s’agit de l’ouvrage Poetry of Byron, remis à l’établissement St Bees, situé près de Whitehaven, dans le comté de Cumbria.



Il a été retrouvé dans la collection d’un couple résidant dans le Camarthensire, au sud du Pays de Galles. L’homme qui l’a découvert, qui a préféré rester anonyme, voulait s’assurer que le recueil de poèmes soit remis à son propriétaire légitime. Une inscription portait le nom de l’ancien élève, Leonard Ewbank, l’adresse de l’école, et une date : le 25 septembre 1911.



Le directeur de St Bees, Andrew Keep, a déclaré que l’école était « honorée » d’avoir récupéré ce livre, précisant que Leonard Ewbank était mort au combat pendant la Première Guerre mondiale. « C’est incroyable de penser qu’un morceau de l’histoire de St Bees nous est revenu après toutes ces années », s’est-il enthousiasmé, qualifiant l’histoire de Leonard Ewbank de « source d’inspiration » pour les étudiants.



Leonard Ewbank, né en 1893, a fréquenté cet établissement entre 1902 et 1911, avant de rejoindre le Queen’s College, à Oxford. L’école de St Bees a quant à elle ouvert ses portes il y a quatre cent trente ans. L’ancien combattant y est présenté sur le tableau d’honneur comme « un Anglais courageux, honnête et loyal ». D’après des recherches menées par St Bees, Loenard Ewbank avait rejoint le 15e régiment frontalier en 1915. Il avait été tué d’une balle dans la tête le 23 février 1916, et enterré au Railway Dugouts Burial Ground à Ypres, en Belgique.