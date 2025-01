Un garçon retrouvé vivant après cinq jours dans un parc truffé de lions

Un garçon de sept ans, qui avait disparu pendant cinq jours seul au Zimbabwe dans un parc national abritant de nombreux lions et autres animaux sauvages, a été retrouvé vivant après avoir parcouru une cinquantaine de km à pied dans ce parc, a rapporté vendredi l'autorité de la faune sauvage du pays.



Tinotenda Pundu s'était introduit à l'intérieur du parc national de Matusadona (nord du Zimbabwe), situé à proximité de son village, le 27 décembre, et a été retrouvé cinq jours plus tard environ 50 km plus loin, a indiqué Tinashe Farawo, porte-parole de l'Autorité des parcs et de la faune sauvage du Zimbabwe (ZimParks), dans un communiqué.



Le garçon a survécu en se nourrissant de baies sauvages et en creusant la berge d'une rivière pour trouver de l'eau, une technique bien connue dans les zones du Zimbabwe souffrant de la sécheresse, a ajouté le porte-parole.



"De manière assez incroyable, on estime qu'il a marché à travers le dangereux terrain de ce parc national de Matusadana où vivent de nombreux lions sur une distance de 49 km, depuis son village jusqu'au lieu où il a été retrouvé", a souligné le porte-parole.



Des gardes du parc, des habitants de la zone et la police avaient lancé des opérations de recherche peu après que la disparition du garçon eut été signalée, mais leurs tentatives avaient été entravées par de fortes pluies.



Les empreintes du jeune garçon avaient finalement été repérées le 30 décembre, et Tinotenda Pundu a été retrouvé au matin du 31 décembre, selon le porte-parole.

Le garçon, affaibli, a été hospitalisé, mais ne portait pas de traces de blessures visibles, a indiqué Mutsa Murombedzi, un parlementaire originaire de la zone. "C'est un miracle qu'il ait survécu", a-t-il souligné.



"Il a été assez malin pour dormir sur des escarpements rocheux afin que les lions et autres animaux sauvages ne puissent pas l'atteindre", a-t-il expliqué.



"Des villageois ont aidé aux opérations de recherche, notamment en jouant des percussions, espérant que le garçon pourrait les entendre et suivre le son jusqu'à eux", a ajouté le député. Mais finalement, Tinotenda Pundu n'a été retrouvé que quand les gardes se sont enfoncés encore plus profondément dans le parc à sa recherche.



Le parc national de Matusadona, situé près du lac Kariba, abrite de nombreux animaux sauvages, en particulier des lions, des léopards, des éléphants et des buffles, précise le site internet du parc.