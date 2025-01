Un entrepreneur américain coincé dans un robot-taxi qui se met à tourner en rond

«Une scène de thriller de science-fiction»: c’est ainsi que Mike Johns, entrepreneur de Los Angeles, a décrit son expérience à bord d’un robot-taxi Waymo à Phoenix (Etats-Unis). En route pour l’aéroport Sky Harbor, lundi, son véhicule autonome a soudainement commencé à tourner en boucle autour d’un parking, comme le relate The Guardian.



L’homme a publié une vidéo de l’incident sur les réseaux sociaux. «Je ne peux pas sortir de la voiture. Est-ce que ça a été piraté ? Que se passe-t-il ?», s’est-il interrogé auprès d’un représentant de Waymo sans même savoir s’il s’agissait d’un humain ou d’une intelligence artificielle.



Le véhicule a effectué plusieurs fois le tour du parking avant que le problème ne soit résolu, grâce à une intervention technique. Heureusement, le client a pu avoir son vol à temps, et la société l’a remboursé pour le trajet.



Waymo a ensuite expliqué dans un communiqué que le problème provenait d’une « boucle » logicielle, rapidement corrigée par une mise à jour. Le principal intéressé, qui s’est décrit comme un futurologue, a laissé entendre à ABC que la configuration de l’aéroport aurait pu perturber la voiture.



Malgré sa mésaventure, Mike reste convaincu que l’avenir réside dans les véhicules autonomes. Il a assuré qu’il continuera à utiliser des voitures sans conducteur: «J’ai l’impression que c’est la direction que prend le monde, alors autant y arriver en premier». Et l’entrepreneur d’ajouter: «Il y a juste des problèmes qui nécessitent des points de suture».



Waymo, de son côté, a rappelé que ses véhicules ont assuré des millions de trajets en toute sécurité, dans plusieurs villes des États-Unis comme Los Angeles, San Francisco ou Phoenix. Pour autant, la société n’en est pas à son premier incident. En juin 2023, l’une des voitures de Waymo avait tué un chien, selon un autre article du Guardian, et un cycliste avait été blessé en février 2024, indique Reuters.