Un dessin de Rubens vendu 8,2 millions de dollars

Un dessin du maître flamand Rubens a été vendu mercredi 8,2 millions de dollars à New York lors d'enchères controversées, certains estimant que la famille royale, propriétaire de l'oeuvre, aurait dû la proposer à des musées néerlandais.

Cette étude d'une taille exceptionnelle (49 cm sur 31), représentant un jeune homme aux bras levés et destinée à préparer le tryptique "L'Erection de la croix" (autour de 1610), avait été acquise en 1838 par le prince Guillaume d'Orange, le futur roi des Pays-Bas Guillaume II.

A la différence de la plupart des monarchies, il existe aux Pays-Bas une séparation entre le patrimoine national et celui des souverains du pays, issus de la dynastie Orange-Nassau.

La fortune royale était estimée, en 2011, à 220 millions de dollars par le magazine Forbes.

Ces dernières semaines, l'annonce de la mise en vente aux enchères de plusieurs oeuvres d'art de la collection de la maison royale avait suscité des critiques de la part des musées néerlandais. Ils estiment que la princesse Cristina, qui possédait le dessin de Rubens vendu mercredi, aurait d'abord dû leur proposer de l'acheter avant de le vendre aux enchères à l'étranger.

Il s'agit d'un devoir moral selon les musées, qui estiment que le dessin de Rubens fait partie du patrimoine culturel néerlandais. Des députés du parti social-libéral D66, membre du gouvernement de coalition, avaient également émis des réserves, avant que la ministre de la Culture, issue de cette même formation politique, ne coupe court au débat, affirmant que la décision de la vente d'une oeuvre appartenait à son propriétaire.

Le Premier ministre Mark Rutte avait également estimé qu'il s'agissait d'une "question privée".

"Il y a une distinction importante à faire dans la mesure où le dessin appartient à une collection privée et à un particulier", a expliqué à l'AFP Greg Rubenstein, responsable des dessins de maîtres anciens chez Sotheby's, qui a organisé la vente. "Le propriétaire peut en faire ce qu'il souhaite, y compris la vendre".

Mercredi, après quelques minutes fiévreuses marquées par un duel entre un acheteur dans la salle et un autre au téléphone, le dessin est parti pour 7 millions de dollars, soit un total de 8,2 millions avec les frais et commissions. Bien au-delà de la fourchette d'estimation fournie par Sotheby's, entre 2,5 et 3,5 millions de dollars.

Le précédent record pour un dessin du maître néerlandais avait été établi lors d'une vente organisée à Londres par Christie's en 2014, avec 3,2 millions de livres (5,5 millions de dollars) pour "Samson & Delila".