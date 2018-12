Un "cousin" géant des mammifères a nargué les dinosaures

Il y a plus de 200 millions d'années, les dinosaures ont régné dans les plaines verdoyantes de la préhistoire, mais on découvre aujourd'hui qu'ils pouvaient y rencontrer des concurrents de poids.

Des chercheurs ont révélé avoir découvert un reptile géant ressemblant à un mammifère, de la taille d'un éléphant, et qui, selon eux, pouvait rivaliser de taille avec les grands dinosaures du Trias, tels le diplodocus et le brachiosaure, cousins des sauropodes.

Des universitaires polonais et suédois ont précisé que l'existence de ces animaux pesant dix tonnes - "cousins" éloignés des mammifères d'aujourd'hui - défie l'idée selon laquelle les dinosaures étaient seuls grands animaux terrestres à l'époque où la Terre ne comptait qu'un seul supercontinent appelé Pangée.

Ils ont découvert des restes fossilisés d'une espèce inconnue de dicynodontes, herbivores dont la taille allait de celle d'un petit fouisseur à celle des gros broutards, généralement dépourvus de dents.

Tous les mammifères, y compris les humains, descendent des dicynodontes, qui étaient reptiles.

Ils ont réussi à survivre à l'extinction de masse la plus meurtrière, survenue il y a 250 millions d'années, qui a effacé de la surface de la Terre 90% des espèces vivantes.

Mais on considérait que les dicynodontes se sont éteints avant le Trias supérieur, époque où les dinosaures ont dominé le monde animal terrestre.

Une analyse d'os découverts au village silésien polonais de Lisowice a démontré qu'un animal - baptisé Lisowicia bojani – qui avait vécu il y a quelque 205 à 210 millions d'années, soit environ dix millions d'années plus tard que les dicynodontes identifiés jusqu'à présent. "La découverte de Lisowicia change notre vision de l'histoire des dicynodontes, cousins des mammifères du Trias. Elle pose aussi beaucoup de questions quant aux facteurs qui ont rendu ces derniers, et les dinosaures, aussi grands", a déclaré Tomasz Sulej, de l'Académie polonaise des sciences, qui a travaillé sur ce problème.

"La découverte d'une espèce aussi importante arrive une fois dans la vie d'un homme", a-t-il ajouté.

Le rapport, publié dans le journal Science, indique que Lisowicia devait être de 40% plus grand que tous les dicynodontes découverts auparavant.

"Les dicynodontes étaient des animaux étonnamment performants du Trias moyen et supérieur", a relevé Grzegorz Niedzwiedzki, de l'Université d'Uppsala en Suède.

"Lisowicia est extrêmement intéressant, car il fait tomber pas mal d'idées traditionnelles sur les reptiles mammaliens du Trias", a-t-il ajouté.