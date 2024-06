Un couple new-yorkais dit avoir découvert 100.000 dollars au fond d'un étang

Cent mille dollars en billets mais trop abîmés et trempés pour faire fortune pour l'instant: c'est l'incroyable découverte qu'un couple affirme avoir faite dans un coffre-fort rouillé et boueux repêché le week-end dernier dans un étang de New York.



Après avoir révélé leur histoire sur les réseaux sociaux et à la presse locale -- photos et vidéos à l'appui -- Barbara Agostini et James Kane ont raconté mardi à l'AFP leur aventure.

Ces pêcheurs de métaux au fond d'étangs, lacs, cours d'eau qui irriguent la mégapole américaine n'en sont pas à leur premier coffre-fort repêché.



Mais celui trouvé samedi ne contenait pas du plastique, quelques pièces de monnaie voire un animal mort: James Kane n'en a pas cru ses yeux quand il y a découvert des liasses de billets de banque tenues par des élastiques.

Mais le papier monnaie était très abîmé, complètement détrempé, sale et couvert de boue par endroits.



Le couple de quadragénaires a toutefois affirmé avoir estimé leur trésor à 100.000 dollars en billets de 100.

"C'était irréel", a témoigné Barbara Agostini: "J'ai cru à une blague jusqu'à le voir de mes propres yeux".



Craignant que l'argent ne soit lié à un crime ou un délit, ils sont allés voir la police de New York (NYPD) pour ne "pas avoir un problème sur les bras".

"Par principe, tout bien d'une valeur de dix dollars ou plus doit être signalé et rapporté à la police", a répondu à l'AFP un porte-parole du NYPD.



"En l'occurrence, la valeur et l'authenticité de cette monnaie présumée n'ont pas pu être attestées en raison d'un état avancé de détérioration", a poursuivi la police en confirmant avoir été saisie de l'affaire par le couple.



Pour espérer convertir leur trouvaille en espèces sonnantes et trébuchantes, ils veulent l'apporter au ministère du Trésor, à Washington.

La législation américaine prévoit en effet le remplacement de billets de banque trop abîmés, à condition qu'ils ne soient pas issus d'un trafic ou d'un crime.