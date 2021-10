Un club prestigieux et des dirigeants anonymes

Diriger un si grand club comme le Raja, ça se mérite. N’est-ce pas Ssi Andaloussi et consorts ?

Résultats, finances et autres ratages, cela ne nous concerne pas, pour ainsi dire. Mais nous ne pouvons nous empêcher de dire que le Raja, à l’occasion de la présentation de cette publication pompeusement appelée : « L’épopée du Raja : chemins de la gloire », a trop mal en sa communication.

Et il le doit à ce président architecte (pourtant) et à un bureau qui n’en est pas un. A ce niveau du moins.



Sinon sur quel critère s’est-on basé pour inviter quelques organes de presse et pas d’autres. Nous aimons depuis toujours le Raja. Et nous l’aimerons pour toujours. Et ça ne nous ressemble pas de nous essayer à caresser quiconque dans le sens du poil… Vous nous donnez tout de même l’occasion aujourd’hui de vous dire que vous venez une fois de plus de dévoiler votre désepérante incompétence. Du balai ! Le Raja mérite mieux. Beaucoup mieux.



M.A