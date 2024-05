Un apiculteur devient le héros d'un match de baseball aux Etats-Unis

Un apiculteur est devenu le héros d'un match de base-ball américain en délogeant un essaim d'abeilles d'un stade en Arizona, dans le sud-ouest des Etats-Unis, sous les applaudissements du public.



Le match du championnat nord-américain de base-ball (MLB) opposant les Los Angeles Dodgers aux Diamondbacks de l'Arizona a été retardé mardi soir car un essaim d'abeilles s'était installé sur un filet de sécurité.



Après près de deux heures d'attente, Matt Hilton, un apiculteur local est arrivé dans le stade et a délogé l'essaim sur les rythmes enflammés de "Holding Out for a Hero" de Bonnie Tyler ("Dans l'attente d'un héros", en français).



L'apiculteur a pulvérisé un produit non létal sur les abeilles et les a récupérées dans un aspirateur pour "les relâcher plus tard", a décrit la MLB sur son site.

Devenu la star de la soirée, l'apiculteur a même eu le droit de lancer la première balle de la partie sous les applaudissements du public.



"Je pensais que j'étais juste là pour régler un problème d'abeilles", a-t-il plaisanté à la suite de son intervention. "Les gens étaient assez enthousiastes".

Ce n'est pas la première fois que des abeilles perturbent une rencontre sportive aux Etats-Unis.



En mars, le quart de finale du tournoi de tennis d'Indian Wells en Californie, à l'ouest du pays, opposant Carlos Alcaraz et Alexander Zverev avait été interrompu près de deux heures en raison d'une invasion d'abeilles.