Un ancien maire croate soupçonné d'avoir détourné de quoi acheter 1,5 tonne de saucisse

L'ancien député et maire de la petite ville croate de Zupanja et son boucher ont été arrêtés jeudi, soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics pour acheter ... 1,5 tonne de Kulen, une saucisse sèche très populaire dans les Balkans.



Davor Milicevic, qui fut aussi député sous les couleurs du HDZ (droite conservatrice), aurait puisé dans le budget de la ville pendant trois ans pour acheter ces saucisses, selon le site d'information Telegram.

Le propriétaire de la boucherie où le maire faisait ses achats a aussi été arrêté, toujours selon Telegram, qui avait mis au jour l'affaire en 2020.



Contactée par l'AFP, la porte-parole de la police a confirmé qu'une enquête était en cours "en coopération avec le bureau national de lutte contre le crime organisé et la corruption".

On ignore encore si le maire, à la tête de la ville de 2009 à 2021, a gardé les saucisses pour son usage personnel ou si, comme l'affirment plusieurs médias croates, les Kulen auraient atterri en cadeau sur les tables de plusieurs ministères et agences gouvernementales.