Trophée international Mohammed VI de polo : Le Maroc se qualifie pour la finale

L'équipe nationale du Maroc s'est imposée face à son homologue de l'Arabie Saoudite sur le score de 6 à 4, mercredi au "PGH La Palmeraie Polo Club" à Assilah, pour se qualifier à la finale de la 4è édition du Trophée international Mohammed VI de polo, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



L'équipe du Maroc qui prend part à cette prestigieuse compétition, organisée par la Fédération Royale marocaine de polo jusqu'au 27 mai à Rabat et Assilah, est composée de Sidi Mohamed Elmhamdi, Ahmed Kadiri, Abdessalam Elhanafi et Segundo Fernandez Lorente.



Menée 1-0 dès le début de la rencontre, l'équipe nationale est parvenue à recoller au score avant la mi-temps, puis à dominer le match jusqu'au coup de sifflet final.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le capitaine de l'équipe nationale de polo, Sidi Mohamed Elmhamdi, a souligné que le match était très difficile, étant donné que l'équipe saoudienne compte dans ses rangs des joueurs très expérimentés et de haut niveau, ajoutant: "Grâce à une bonne tactique et à la persévérance, nous avons remporté ce match et apporté de la joie aux supporters de l'équipe nationale".



"Nous nous sommes qualifiés pour la finale, en nous imposant face à l'équipe saoudienne qui comprend des joueurs de grande qualité et ayant une grande expérience, et ce grâce à la bonne discipline tactique dont ont fait preuve tous les joueurs", s'est félicité, pour sa part, Ahmed Kadiri, joueur de l'équipe nationale de polo.



"Nous avons réussi à revenir dans le match après avoir encaissé le premier but, et ensuite prendre l'avantage dans cette rencontre qui s'est déroulée dans une bonne ambiance", a-t-il ajouté.



Il a noté que cette compétition est l'occasion de promouvoir le polo, exprimant la profonde gratitude des pratiquants de cette discipline sportive pour le Haut Patronage Royal accordé à cette manifestation et pour les efforts déployés par la Fédération Royale marocaine de polo en faveur de l'encouragement de la pratique de cette discipline sportive.



Les équipes qui prennent part à cet événement de grande envergure, initié par la Fédération internationale de polo, forment deux groupes, le premier comprenant le Maroc, l'Arabie Saoudite, l'Argentine et les Emirats Arabes Unis. Le deuxième comprend l'Egypte, l'Espagne, les Etats Unis et le Nigeria.