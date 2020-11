Triple consécration de Société Générale Maroc aux African Banking Awards

Société Générale Maroc a annoncé, récemment avoir été primée trois fois par le support de référence internationale "EMEAFinance Magazine", lors de l'édition 2020 des African Banking Awards. Ainsi, Société Générale Maroc a remporté le prix de la "Meilleure banque étrangère", de la "Meilleure banque d’investissement au Maroc" et de "Best CEO of the year", indique la banque dans un communiqué, ajoutant que cette triple consécration récompense la résilience mais aussi le dynamisme et la capacité d’aller de l’avant de Société Générale Maroc, rapporte la MAP.



"Ces récompenses illustrent aussi, sans aucun doute, l’élan d’un collectif fort, solidaire et mobilisé au service de la clientèle. C’est ce qui fait notre force... et nos succès !", s'est félicité le président du Directoire de Société Générale Maroc, Ahmed El Yacoubi, faisant part de sa fierté pour avoir remporté les prix "Meilleure banque étrangère » et "Meilleure banque d’investissement" qui "valorisent nos expertises et notre positionnement de banque engagée au service de l’économie marocaine". "Je suis d’autant plus honoré du prix Best CEO Afrique que cette récompense panafricaine consacre notre pays et notre groupe à l’échelle du continent africain", a-t-il ajouté.



Pour sa part, l'éditeur et CEO du magazine EMEA Finance, Christopher Moore, a fait savoir que Société Générale Maroc est toujours à l'avant-garde du paysage financier marocain, même après plus de cent ans d’activité dans le pays. Banque universelle, elle fournit des services financiers à plus d'un million de clients dans ses 440 agences et à travers ses 13 filiales spécialisées, a-t-il précisé.